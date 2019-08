Des tiques géantes particulièrement agressives colonisent la France et l’Europe [Vidéo]

Pour illustration

Les tiques géantes sont de plus en plus répandues en Europe et France. L’Hyalomma marginatum poursuit sa proie sur une centaine de mètres durant 10 minutes.

Après les tiques, déjà présentes à travers le monde, qui transmettent la maladie de Lyme, il faut désormais aussi se méfier des tiques géantes. Les Hyalomma marginatum sont deux fois plus grosses et bien plus agressives que l’espèce répandue sur le vieux continent précise Ouest France.

Mi-juillet une tique géante a été retrouvée aux Pays-Bas dans le village d’Odoorn, au nord du Pays. Une semaine avant un autre spécimen avait été trouvé dans la région de l’Achterhoek, à un peu moins de 150 kilomètres de là. L’Hyalomma marginatum était jusqu’alors surtout présente dans certaines régions d’Afrique du Nord ou de Turquie et dans le sud de l’Europe, notamment dans une partie des côtes méditerranéennes françaises, en Espagne, en Italie, dans les Balkans, selon une carte publiée le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) en janvier. Mais des tiques ont aussi été trouvées au Royaume-Uni ainsi qu’en Autriche assure l’Union.

L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) français qui s’inquiète de ce phénomène met en garde contre ces animaux qui sont « porteurs potentiels » de certaines maladies comme la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Une pathologie qui « a un taux de létalité pouvant atteindre 40 % », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Ixodes ricinus, l’espèce la plus répandue en Europe de tiques, repère une victime potentielle, se positionne au sommet d’une brindille, et attend que celle-ci passe non loin de là pour s’attacher à elle, détaillait Muriel Vayssier-Taussat, microbiologiste, cheffe du département Santé animale de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique), en mai 2018 à Ouest France. Ensuite, les tiques se gorgent du sang de leur « hôte ».

Mais l’Hyalomma marginatum, est différente, elle, se cache dans le sol, et, quand elle repère sa proie, court jusqu’à celle-ci. La tique géante peut suivre une victime potentielle pendant dix minutes, voire plus, sur une distance de parfois 100 mètres, toujours selon le CEPCM. Une fois solidement accrochées, elles sucent le sang de leur victime pendant environ 30 jours.

Comment se protéger ?

Son mode de chasse lui permet d’attaquer des oiseaux migrateurs et donc de se répandre à travers la France et l’Europe. Elles sont aussi très friandes des ovins, bovins, sangliers et autres chevreuils, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Afin de se protéger, Les autorités européennes évoquent les mesures habituellement recommandées pour se prémunir de ces acariens, comme le port de vêtements longs ou l’utilisation de répulsifs spécialisés, tout en soulignant qu’elles sont « moins efficaces » contre l’Hyalomma marginatum que contre ses cousines plus petites et plus répandues sur le continent. Au total, une cinquantaine de tiques de type Hyalomma marginatum ont été retrouvées dans le Nord de l’Europe depuis 2012.

