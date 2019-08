Time : 3 mn 59 / [1]

Synopsis vidéo :

Superbes images de Dubaï, aux Émirats arabes unis en 4K par drone.

Y compris les célèbres Burj Khalifa, Burj al Arab et bien plus encore…

Dubaï en quelques chiffres

Comme un oasis au milieu du désert, c’est une ville de records et de chiffres. Tout ce qu’il y a de plus grand, de plus haut et de plus cher a été construit ici.

La ville rend un hommage constant à la verticalité architecturale avec plus de 500 gratte-ciels. La culture du succès et de l’ostentation se retrouve au maximum dans ce paradis désertique. C’est “La Ville des records Guinness”, et vous y trouverez les monuments les plus spectaculaires, dont les dimensions ne semblent pas de cette planète.

À l’avant-garde du luxe, la ville possède le seul hôtel de sept étoiles, le Burj Al Arab, qui dispose de chambres de jusqu’à 780 mètres carrés recouvertes de marbre Statutario, le même que celui utilisé par Michel-Ange pour son David. Parmi les services proposés, soulignons un majordome à disposition de l’hôte 24/24h, une Rolls-Royce comme moyen de transport et un restaurant sous-marin. Dubaï accueille les cinq hôtels les plus hauts du monde, mais l’étoile de la ville est le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut de la planète (828 mètres), sur lequel s’est accroché Tom Cruise dans “Mission impossible : Protocole fantôme”. Mais Dubaï peut être considérée comme la “Record City” pour bien d’autres raisons. Elle possède le jardin de fleurs le plus grand du monde, le Dubaï Miracle Garden qui, avec ses 9090 mètres carrés et ses 45 millions de fleurs, est l’un des paysages les plus exotiques des Émirats arabes. Mais la Mère nature ne se soucie guère des records et être dans un désert a certains inconvénients. De juin à septembre, ce paradis paysager est fermé pour cause d’extrême chaleur.

Le concept de centre commercial traditionnel est à oublier avec le Dubaï Mall. Avec ses 502 000 mètres carrés et ses seize étages, c’est le plus grand du monde. Il est possible de trouver tout ce que vous souhaitez dans ses plus de 1200 magasins, admirer son aquarium avec plus de 33 000 espèces ou patiner sur sa patinoire aux dimensions olympiques.

Dubaï en 1991

