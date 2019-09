Insolite : Une pluie de prospectus a envahi l’avenue de France à Paris [Vidéo]

Time : 3 mn 25 / [1]

À Paris, des éboueurs et égoutiers en grève pour de meilleures conditions de travail

Des éboueurs et égoutiers de Paris en grève ont occupé le bâtiment de la Direction de la propreté et de l’eau et jeté des prospectus depuis son toit.

Une pluie de prospectus s’est abattue sur l’avenue de France, dans le 13e arrondissement de Paris, ce mercredi 25 septembre. Des éboueurs et égoutiers grévistes ont tenté d’alerter la population depuis le toit du siège de la Direction de la propreté et de l’eau, qu’ils occupaient depuis le matin.

En grève mardi à l’appel de la CGT contre la réforme des retraites, des éboueurs, égoutiers et leurs encadrants ont rempilé pour une nouvelle journée de mobilisation mercredi dès 8h. Avec une revendication particulière : obtenir un rendez-vous avec les ressources humaines de la Mairie de Paris.

« Nous ne souhaitons qu’une seule chose : un calendrier de réunion pour renégocier les salaires de la filière ouvrière de l’assainissement et de la propreté de Paris. », explique au HuffPost Régis Viéceli, secrétaire général de la CGT-FTDNEEA (Traitement des déchets, eaux, égouts, assainissement), comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article. Renégocier leurs salaires, donc, et leurs conditions de travail.

Ils menacent de laisser la rue se remplir de déchets

Alors qu’ils étaient 1400 à l’appel de la CGT mardi, ils seraient environ 400 à avoir suivi le mouvement de grève ce mercredi. Ce n’est pas la première fois que ces employés de la ville font part de leurs revendications. À l’approche des élections municipales, ils menacent de laisser la rue se remplir de déchets. « Les Parisiens vont se rendre compte très rapidement que, si on n’était pas là, ce ne serait pas des papiers qui joncheraient le sol, mais des immondices. », renchérit Régis Viéceli.

Si leurs conditions de travail se sont améliorées au fil du temps, le métier d’éboueur reste l’un des plus dangereux. « Le nombre d’accidents du travail pour 1000 salariés dans le traitement des déchets ménagers est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. », écrit l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

En début de soirée mercredi, tous les prospectus avaient été ramassés sur l’avenue de France.

