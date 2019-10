3 étranges poissons [Vidéo]

Time : 3 mn 33 / [1]

« Vampire » aquatique, poisson qui marche sur terre… Les fonds marins regorgent de poissons étranges. En voici 3.

1. La lamproie marine(Petromyzon marinus) est une espèce d’agnathes. Elle vit dans l’Atlantique Nordet est trouvée sur les littoraux atlantiques de l’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi qu’en Méditerranée occidentale, et en Amérique du Nord dans les Grands Lacs.

Anguilliforme, brun ou gris sur le dos et blanc ou en gris sur le dessous, ce poisson atteint jusqu’à 90 cm (et autrefois 1 m selon les témoignages du 19ème ou début 20ème siècle). Les Lamproies adultes s’attaquent à une grande variété de poissons en utilisant leur ventouse buccale pour se coller à la peau d’un poisson. Leurs dents peuvent râper la peau et les écailles et pénétrer la chair du poisson. La lamproie peut ensuite aspirer les fluides de la chair du poisson parasité, sa salive contenant des anticoagulants. Les victimes peuvent mourir d’une perte excessive de sang ou d’infection.

2. Les antennaires ou antennariidés (Antennariidae), communément appelés poissons-grenouilles, forment une famille de poissons marins appartenant à l’ordre des Lophiiformes. Les antennaires se trouvent dans presque toutes les mers et tous les océans tropicaux et subtropicaux du monde.

L’aspect inhabituel du poisson-grenouille est conçu pour le cacher contre les prédateurs et parfois pour imiter un repas potentiel de sa proie. En éthologie, l’étude du comportement animal, c’est ce qu’on appelle un mimétisme agressif. Leur forme inhabituelle, les couleurs et les textures de la peau servent de déguisement au poisson-grenouille. Certains ressemblent à une pierre ou du corail tandis que d’autres imitent des éponges ou des ascidies avec des taches sombres au lieu de trous. En 2005, une espèce a été découverte, le poisson-grenouille strié, qui imite un oursin alors que le Poisson-grenouille des sargasses est colorée pour se fondre dans les sargasses environnantes. Certains poissons-grenouilles sont couverts d’algues ou d’Hydrozoaires. Leur camouflage peut donc être parfait dans l’environnement adapté, à tel point que les limaces de mer peuvent ramper sur ces poissons sans même les reconnaître.

3. Les Oxudercinae sont une sous-famille de la famille des Gobiidae, regroupant certaines espèces de poissons appelés Gobies. Parmi les gobies, cette sous-famille est très spécialisée. Ils sont capables de survivre hors de l’eau grâce à une combinaison d’adaptations comportementales et physiologiques, y compris des nageoires pectorales qui agissent en tant que simple pattes, la capacité de respirer par leur peau (comme les grenouilles) et de creuser des galeries humides pour éviter l’assèchement. Les membres des Oxudercinae vivent dans les zones de marées, en particulier sur les vasières et dans les forêts de mangrove, et se trouvent seulement dans les régions tropicales et subtropicales.

