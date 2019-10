Les légendes du cinéma : Nicole Berger

Nicole Berger (1934-1967)

Nicole Berger, de son vrai nom Nicole Gouspeyre, naît le 12 juin 1934 à Paris.

Nicole a un peu plus de 20 ans lorsque « Le Printemps, L’Automne Et L’Amour » est tourné à la fin de l’année 1955. Mais elle n’a pas encore atteint la majorité légale, soit 21 ans à l’époque, ce qui explique le « faux » de la jeune fille.

Gilles Grangier, le réalisateur du film « Le Printemps, L’Automne Et L’Amour » évoque avec émotion la personnalité de l’actrice, la vedette de son film dont Fernandel tombe amoureux : « Elle devait avoir tout juste 20 ans, car elle avait falsifié son passeport pour se vieillir. Je m’en souviens d’autant mieux qu’elle avait si maladroitement gratté sa date de naissance que toute notre équipe a été arrêtée à la douane de Rome où l’on tournait une séquence importante du film. C’était une vraie môme, un petit être gracieux et attachant. On la sentait un peu désarmée devant la vie. Elle était toujours seule ».

Elle n’était pas débutante puisque, après avoir suivi les cours d’art dramatique de Tania Balachova et René Simon, elle avait figuré, sous le pseudonyme de Nicky, au générique de « Jocelyn » produit par son beau-père Pierre Braunberger. L’adaptation du roman de Colette « Le Blé En Herbe » (1954) l’avait fait connaître : elle incarnait Vinca, la tendre adolescente éprise de Phil qui connaît son premier chagrin d’amour lorsqu’il la préfère à la « dame en blanc ».

Dans « Une Fille Des Flandres » tourné en Allemagne, elle est une jeune Flamande qui vit un amour impossible avec un soldat allemand. Gérard Philipe lui confiera d’ailleurs le rôle de la blonde Nèle, la douce et fidèle fiancée de Till l’espiègle.

Son physique juvénile d’ingénue innocente et fragile va la cantonner dans des rôles qui lui ressemblent. Ainsi dans « Filles De Nuit », elle tombe dans les griffes d’un séduisant proxénète qui tente d’exploiter sa candeur naïve pour la prostituer. Le timide Joseph, l’un des deux « Drageurs » découvrira avec Françoise, une « vraie jeune fille ».

Elle est à nouveau partenaire de Charles Aznavour dans « Tirez Sur Le Pianiste », elle interprète l’épouse d’un pianiste à l’aube de sa carrière qu’elle aime d’un amour exclusif. Ainsi, elle se sacrifice de son honneur et de sa dignité pour qu’il accède à la célébrité d’un virtuose. Elle finit par se suicider, trop pure et trop intègre pour vivre dans la trahison et le mensonge.

Présente sur les scènes internationales, Nicole fut l’interprète de nombreuses pièces comme « Roméo et Juliette », « La Cerisaie » de Tchekhov ou encore « La Fiancée du matin ». On ne la vit plus qu’épisodiquement à l’écran dans les années 60.

Avec « La Permission », qui sera son dernier film, elle est amoureuse d’un sous-officier noir de l’armée américaine et leur liaison sera en butte à un racisme qui, pour être feutré, n’en est pas moins cruel. Elle fut la vedette d’un feuilleton diffusé en 1966 « Cécilia médecin de campagne ».

Elle ne s’est jamais mariée et n’eut aucun enfant.

Nicole Berger est décédée à l’âge de 32 ans, le 13 avril 1967 près de Rouen dans un accident de voiture.

