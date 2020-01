Nordic Islands [Video 4K]

Time : 11 mn 10 / [1]

À propos des îles nordiques

Depuis 14 ans, je suis tombé amoureux du Nord. La nature est pure et la densité de population très faible. En Islande et en particulier au Groenland, vous pouvez toujours marcher seul pendant des jours, voire des semaines, sans rencontrer une autre personne. Cela et la possibilité de vraiment ressentir la puissance de la nature (météo) sont la raison pour laquelle je passe plusieurs mois chaque année dans le Nord.

Il s’agit de mes principaux revenus que je génère avec des photographies et des films de cinéma dans le monde entier. Spécialisé dans les régions reculées du nord et du sud de notre planète.

Détails

Cinématographie : Stefan Forster

Coupe et montage : Stefan Forster

Musique : August Wilhelmsson, Fjordor Music, Hampus Naeselius

Drone : Mavic / D-Log-M 4K 30P HQ

Logiciel : Davinci Resolve Studio 16

About the Nordic Islands

Since 14 years I fell in love with the North. The nature is pure and the population density very low. In Iceland and especially Greenland you can still hike alone for days or even weeks without meeting another person. That and the possibility to really feel the power of nature (weather) are the reason why I spend several month each year in the North. My main income I generate with guiding photography and filmclasses all over the world. Specialized on remote areas in the North and the South of our planet. More informations: http://www.stefanforster.com

Details

Cinematography : Stefan Forster

Cut and Editing : Stefan Forster

Music : August Wilhelmsson, Fjordor Music, Hampus Naeselius

Drone : Mavic / D-Log-M 4K 30P HQ

Sofware : Davinci Resolve Studio 16

Source :

https://www.stefanforster.com/

Vidéo :

[1] NORDIC ISLANDS 4K – Stefan Forster / YouTube

Photo :

Credit : Stefan Forster