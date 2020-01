Comment donner une seconde vie aux piles [Vidéo]

Time : 7 mn 15 / [1]

En France, 1,5 milliard de piles ont été mises en vente en 2017, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Avec les métaux toxiques qu’elles contiennent, ces piles peuvent se révéler très polluantes. Que faire si l’on souhaite réduire leur impact environnemental ?

La solution la plus évidente est de les déposer dans un point de collecte pour qu’elles soient ensuite recyclées. Des usines sont spécialisées dans leur traitement. Leur rôle : les dépolluer et récupérer leurs métaux.

Mais une autre technique existe pour donner une seconde vie aux piles : la régénération. Le think tank Atelier 21 a remis au goût du jour cette technique. Elle permet de prolonger la durée de vie des piles alcalines grâce à un procédé inventé dans les années 90.

Combien utilise-t-on et jette-t-on de piles en France ?

Souris, montre, jouet, télécommande… Au bureau ou à la maison, nous utilisons tous des piles au quotidien. Des milliers de tonnes de piles qui en France ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais déposées dans un point de collecte.

Chaque année, c’est près de 1,3 milliard de piles et accumulateurs (PA) qui sont mis sur le marché en France – hors utilisation industrielle ou automobile. Cela représente environ 30.000 tonnes de matériaux. Et surtout, pas moins de 18 PA par habitant. Sachant qu’aucune d’entre elles n’est fabriquée dans notre pays. Une moitié vient de l’Union européenne et l’autre moitié des États-Unis et de l’Asie.

Notez que les piles à proprement parler – ces dispositifs non rechargeables qui convertissent une énergie chimique en électricité de manière irréversible – comptent toujours pour 89 % de ce chiffre, soit plus d’un milliard d’unités.

Depuis 1991, les piles et les batteries constituent des déchets dangereux. Elles ne doivent pas être jetées à la poubelle. Elles font donc l’objet d’une collecte sélective. Et les producteurs, de piles ou d’appareils qui en contiennent, ont une obligation de reprise et de traitement de ces déchets. Pourtant, selon une étude réalisée auprès de la filière en 2018, sur 100 piles mises sur le marché, 45 seulement seraient collectées puis recyclées. Dans le même temps, 5 resteraient stockées dans les foyers et 15 ne seraient tout simplement pas triées. Les 35 restantes étant en usage dans des appareils. Ainsi quelque 500 millions de piles usagées, soit près de 14.000 tonnes, seraient collectées chaque année.

En moyenne, il y aurait 106 piles et batteries présentes dans chaque foyer français. © Elroi, Fotolia

Trier et recycler les piles

Les piles en effet contiennent, outre du plastique et du papier, différents types de métaux toxiques. Du plomb, du zinc, du nickel ou encore du mercure. Les jeter avec les ordures ménagères, c’est les orienter sur une filière de traitement tout à fait inadaptée. Car brûlées ou enfouies, elles finiront par polluer l’environnement dans son ensemble.

Par ailleurs, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et leur extraction coûte elle aussi cher à la planète. Sachez ainsi que 73 % des matériaux dont sont faites les piles peuvent être récupérés – par pyrométallurgie, hydrométallurgie, distillation ou fusion – et recyclés. Le plomb peut servir à la fabrication de nouvelles batteries, le nickel, associé à du fer, peut être transformé en articles ménagers. Le zinc est intéressant pour produire des gouttières. Et le mercure peut servir dans des applications industrielles.

Ayez donc le réflexe recyclage et rapportez vos piles usagées aux points de collectes et privilégiez les piles rechargeables.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_électrique

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-utilise-t-on-jette-t-on-piles-france-663/

Futura Ssciences

Publié en 2018

[1] Comment donner une seconde vie aux piles #PlanB – Le Monde / YouTube

