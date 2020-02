Résumé SOTT – Janvier 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 20 mn 14 / [Vostvfr] / [1]

Les incendies de forêt ont continué de faire rage en Australie jusqu’en janvier, laissant 70% du pays couvert d’une brume enfumée. La Nouvelle-Galles du Sud et Victoria ont été les États les plus touchés avec plus de 2 000 maisons détruites et des milliers de déplacés.

La pluie a depuis apporté un peu de répit, mais il y a encore plus de 50 incendies actifs. Et si cela ne suffisait pas, des inondations soudaines, de la grêle géante et des tempêtes de poussière ont frappé le pays, ajoutant à la destruction causée par les incendies en cours.

Un nombre important de météores impressionnants ont été filmées ce mois-ci, ainsi que des rapports accrus de « booms » ou « d’explosions dans le ciel », soulignant qu’il pourrait y avoir encore plus d’événements de météorites qui ne sont pas signalés ou passent inaperçus.

L’activité sismique et volcanique a atteint un pic intéressant ce mois-ci, un tremblement de terre dévastateur de magnitude 6,8 a frappé l’est de la Turquie. Au moins 31 personnes ont été tuées et plus de 1 600 blessées.

Porto Rico a été frappé par deux puissants tremblements de terre peu profonds de magnitude 5,8 et 6,4 dont une personne est décédée, un chemin de bâtiments détruits et des coupures de courant à l’échelle de l’île. L’essaim sismique déclenché ne s’est pas encore arrêté.

Un tremblement de magnitude 6,4 a également secoué le Xinjiang, en Chine, faisant un mort et des dégâts dans plusieurs bâtiments.

Enfin, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé 129 kilomètres de la Jamaïque, secouant les habitants des Caraïbes et jusqu’à Miami.

Même si les médias rapportent « qu’un certain nombre de pays viennent de connaître leur mois de janvier le plus chaud », la quantité de neige dans l’hémisphère nord était certainement loin d’être « normale ». Voyez par vous-même dans le résumé des changements SOTT de la Terre de ce mois-ci …

[1] SOTT Earth Changes Summary – January 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube