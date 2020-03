Canada : un phénomène météorologique rare observé dans le ciel [Vidéos]

Time : 1 mn 35 [Vostvfr] / [1]

Un phénomène rare connu sous le nom de piliers lumineux illumine le ciel dans les régions de l’Ouest canadien touchées par l’air arctique.

Des photographes ont eu la chance d’apercevoir un phénomène météorologique rare connu sous le nom de colonnes lumineuses. Le ciel canadien est propice à de telles observations.

Les photographes de TeamTanner Aurora and Weather Chasers ont pu observer et photographier des colonnes lumineuses, dans le ciel de l’Alberta, au Canada.

Ce phénomène météorologique se produit exclusivement aux levers et aux couchers de Lune ou de Soleil, comme le précise le site spécialisé Futura Sciences. La lumière d’un de ces deux astres se réfléchit alors dans des cristaux de glace en suspension dans l’atmosphère. L’observateur a ainsi l’illusion de faire face à une immense colonne de lumière, montant de la terre jusqu’au ciel.

Une spécialité canadienne

Bien que rare, le phénomène a déjà été observé au Canada. En 2017, l’internaute canadien Timmy Joe Elzinga avait ainsi capturé des images similaires. Il en avait tiré une vidéo qu’il avait postée sur YouTube. Les colonnes qu’il avait observées alors étaient d’une nature un peu différente, puisque les cristaux de glace ne reflétaient pas la lumière de la Lune ou du Soleil, mais les lumières de la ville et des véhicules en mouvement, comme l’expliquait le site Futura Sciences.

Les colonnes lumineuses n’apparaissent que par des températures très basses, pour que du poudrin de glace reste en suspension dans l’air, rappelle le magazine Sciences et Avenir. Raison pour laquelle elles se produisent parfois au Canada.

Le youtubeur Timmy Joe Elzinga raconte sa rencontre avec les étranges piliers lumineux qu'il surprit dans la nuit du 6 janvier 2017.

