Citation | Quote : « Les foules n’ont jamais eu soif de vérités… » – Gustave Le Bon

Gustave Le Bon

« Les foules n’ont jamais eu soif de vérités. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l’erreur, si l’erreur les séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître ; qui tente de les désillusionner est toujours leur victime. »

Gustave Le Bon (1841-1931), médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français

« The masses have never thirsted after truth. They turn aside from evidence that is not to their taste, preferring to deify error, if error seduce them. Whoever can supply them with illusions is easily their master; whoever attempts to destroy their illusions is always their victim. »

Gustave Le Bon – The Crowd : A Study of the Popular Mind

Note :

Extrait de « Psychologie des Foules » (1895). Réédition : Paris, Presses universitaires de France, Collection Quadrige, 1988.

« Psychologie des foules » est un de ces livres maudits, qui contenaient, à l’époque de leur rédaction, l’avenir en eux, hélas pour le pire. Un classique incontournable…