USA | Utah : Buckskin Gulch Canyon [Video]

Synopsis vidéo [Traduction rapprochée] :

Le canyon en fente « Buckskin Gulch » dans l’Utah est le plus long et le plus profond des États-Unis et sans doute dans le monde.

Il est également l’un des canyons des plus étonnants et des plus célèbres.

Le canyon est de 21 km et à la plupart des endroits il y a moins de 3,3 mètres de large, et ses parois peuvent atteindre 120 mètres au point le plus profond.

Détail de la vidéo : Entrer depuis le début du sentier « Wire Pass », faire une randonnée dans le « Bucking Gulch » jusqu’au confluent de la rivière Paria, puis le long de cette rivière jusqu’au début du sentier « The White House ». Un total de 32 kilomètres.

Milosh Kitchovitch

Buckskin Gulch, Utah is the longest and deepest slot canyon in the United States, and arguably in the world, and is also one of the most stunning and famous slot canyons. The 13 mile (21 km) canyon is at most places less than 10 feet (3.3 mt) wide, and its walls reach 400 feet (120 mt) at the deepest point.

In the video: Entering from Wire Pass trailhead, hiking the Bucking Gulch to the Paria River confluence and then along Paria River to the White House trailhead (total 20 miles, 32 km)

Recorded May 2020 in 4K Ultra HD with Sony AX700 and DJI Osmo Pocket.

L’Utah est réputé pour avoir la plus grande concentration de canyon en fente au monde. Ces derniers se répartissent dans le parc national de Zion, le parc national de Bryce Canyon et au Monument national de Grand Staircase-Escalante.

On retrouve également dans cet état le « Buckskin Gulch », le plus long canyon en fente du monde.

Un canyon en fente (slot canyon en anglais) est un canyon étroit formé du ruissellement de l’eau à travers la roche. Un canyon en fente est beaucoup plus profond que large.

La plupart des canyons en fente se forment dans des structures de grès ou de calcaire, bien qu’on en observe certains formés dans le granite et le basalte.

Les canyons en fente tendent à se former dans des zones ayant peu de précipitations.

