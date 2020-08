Comment fonctionne une IRM ? [Vidéo]

Time : 4 mn 06 / [1]

L’IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est une technique d’imagerie médicale permettant d’observer l’intérieur du corps de façon non invasive. Contrairement aux rayons X, son utilisation n’est pas néfaste pour l’organisme. Unisciel et l’Université de Lille 1 nous expliquent, avec le programme Kézako, comment fonctionne cet appareil.

L’IRM repose sur le principe de la résonance magnétique des noyaux atomiques. Cette technique existe depuis les années 1940 mais elle n’est utilisée sur l’Homme que depuis peu. Le corps humain est in fine constitué d’atomes autour desquels tournent des électrons. Parmi ces atomes, nombreux sont ceux d’hydrogène. Ces atomes ont la particularité d’émettre des ondes radio lorsqu’ils sont exposés à un champ magnétique, ce qui les rend détectables.

Afin d’observer l’intérieur du corps humain, l’IRM génère un champ magnétique. Chaque atome renvoie ensuite une onde dont la fréquence dépend de sa position, ce qui permet sa localisation. Puis l’IRM traite les informations pour construire une image en trois dimensions, que l’on pourra regarder couche par couche. Cette technique d’imagerie médicale est particulièrement adaptée à l’observation du système nerveux. Elle a permis, à partir des années 1990, des progrès importants dans l’étude de la neurobiologie et des fondements de la pensée.

Note :

Kézako ? Est la série qui répond aux questions de science que tout le monde se pose. Sur un format court et détendu, de quelques minutes, la série aborde des questions de mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences de la vie et de la terre. Produite par Unisciel et l’université Lille 1, réalisée par Maxime Beaugeois et Daniel Hennequin, elle aborde les principes et les applications de la science. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur kezako.unisciel.fr.

