Des fœtus avortés pour le développement de vaccins et de médicaments [Vidéo]

Déconseillé aux âmes sensibles et aux enfants…

Time : 11 mn 37 / [1]

Des petits êtres humains sont mis en pièces et utilisés pour fabriquer certains vaccins, c’est tout simplement horrible. Et ça n’en reste malheureusement pas là. Le développement se poursuit sans relâche. Ces cellules humaines ne sont pas seulement utilisées pour les vaccins, mais aussi dans la recherche et la production de médicaments. C’est Totalement inhumain !

Les cellules fœtales humaines sont-elles encore utilisées aujourd’hui pour produire certains vaccins, comme l’a admis sous serment le Dr Stanley Plotkin, médecin américain et développeur de vaccins, dans la vidéo « The King of Vaccines » (« Le roi des vaccins ») ? Comment les scientifiques obtiennent-ils des tissus vivants et que signifie l’avortement pour le bébé concerné ?

Les cellules sont nécessaires pour produire des vaccins contre les maladies virales, telles que l’hépatite A, la rubéole et la varicelle. Tout simplement parce que les virus ne se multiplient que dans les cellules vivantes. Il peut s’agir de cellules provenant de tissus de poulets, de reins de singes, etc., ainsi que de tissus provenant de fœtus humains avortés.

Je cite la Dr Elisabeth Leutner : « Comme les cellules fœtales ne survivent pas longtemps sans action immédiate, les scientifiques et les avorteurs doivent travailler ensemble pour obtenir le tissu convoité. »

Le Dr Ward Kischer, embryologiste humain américain, dit quelque chose de très similaire : « Pour obtenir 95% des cellules, il faut préparer le tissu vivant en cinq minutes. En une heure, la détérioration des cellules se poursuit, rendant les spécimens sans valeur. »

Les avorteurs et les « extracteurs d’organes » travaillent main dans la main, pour ainsi dire, parce que ça doit être fait rapidement, sinon les organes ne sont plus « utilisables ». Cela signifie que les bébés sont encore en vie lorsque les organes sont prélevés…

En utilisant des images échographiques pendant un avortement le Dr Nathanson, gynécologue, montre dans ce film ce que signifie l’avortement pour le bébé. Le bébé essaie de se défendre, il fait des mouvements frénétiques, le rythme cardiaque augmente de 60 à 70 battements par minute, la bouche du bébé est ouverte, comme s’il voulait crier… Comme si le bébé sentait ce danger mortel.

C’est totalement inimaginable, ce qu’on fait là à des bébés en croissance et sans défense !

« Maintenant, le cœur bat beaucoup plus vite et les mouvements de l’enfant deviennent frénétiques. Il a le sentiment que sa sécurité est menacée. Il s’éloigne, sur le côté gauche de l’utérus. Dans une tentative désespérée d’échapper aux instruments impitoyables que l’avorteur utilise pour détruire sa vie. »

Laissez ces informations s’infiltrer et faites passer le mot. Il est tellement important que les yeux des gens s’ouvrent et prennent conscience de ce qui se passe ici sur Terre. C’est tellement atroce ! Ne restons plus silencieux à ce sujet ! Il faut que tout le monde le sache.

Hanna

Source :

https://www.kla.tv/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Plotkin

https://www.youtube.com/watch?v=fZRI0pbsfSs

https://www.youtube.com/watch?v=4sscLGkmoh8

https://www.youtube.com/watch?v=rGDNsqk0KR0

https://www.youtube.com/watch?v=YqgW7O4BKvA

https://aerzte-fuer-das-leben.de/fachinformationen/schwangerschaftsabbruch-abtreibung/impfstoffe-und-abtreibung/

