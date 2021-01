Quelles alternatives pour remplacer la messagerie WhatsApp tout en préservant votre vie privée

Time : 13 mn 36 / [1/1]

Avec les nouvelles conditions d’utilisation de « WhatsApp » tombées en ce début d’année, nombreuses sont les personnes qui recherchent une alternative à « WhatsApp ».

Dans cette vidéo, je vous présente 3 applications de messagerie chiffrées, sécurisées et anonymes qui feront d’excellentes alternatives à « WhatsApp ». Il s’agit d’applications chiffrées de bout en bout qui vous permettront de communiquer sans laisser de trace et vous en oublierez alors très vite « WhatsApp ».

Pour rappel, il est désormais nécessaire d’accepter les nouvelles conditions d’utilisation de « WhatsApp » pour continuer à utiliser l’application. Parmi ces nouvelles conditions, en plus d’accepter que TOUTES vos données soient transmises à Facebook, il y a notamment le recueil de votre adresse IP, permettant à Facebook de vous localiser, même lorsque vous désactivez la localisation GPS.

Florian / Comparatif VPN

3 alternatives à WhatsApp pour discuter sans brader votre vie privée

Les nouvelles conditions d’utilisation de « WhatsApp » relatives aux données privées poussent de nombreux utilisateurs à abandonner les services de messagerie de Facebook. Mais quelle alternative choisir ?

À partir du 8 février 2021, les utilisateurs de « WhatsApp » devront partager une partie de leurs données privées avec Facebook, au même titre que les utilisateurs de « Messenger ». Jusqu’à maintenant, les conditions d’utilisation laissaient le choix sur les données qu’ils souhaitaient communiquer au géant américain.

L’entreprise indique ainsi que le numéro de téléphone de l’utilisateur, les données de transaction, de localisation ainsi que l’adresse IP seront désormais exploitées à des fins commerciales.

D’autres données plus floues comme des « informations liées à des services » ou des « informations sur leurs appareils mobiles » seront également partagées avec Facebook. Quoi d’autre encore ?

Cette nouvelle politique a provoqué une fronde anti-Facebook poussant de nombreux utilisateurs à quitter « WhatsApp ».

Les habitués de « WhatsApp » s’interrogent sur la meilleure alternative possible au service de messagerie sécurisé racheté par Facebook en 2014. Si « Signal » figure en tête des téléchargements sur l’App Store, d’autres services valent aussi le détour.

« Signal » : recommandée par Edward Snowden

« Signal » est une application développée par la Signal Foundation et Signal Messenger LLC. Elle est incontestablement la meilleure alternative à « WhatsApp » et « Facebook Messenger ».

D’abord parce que « Signal » fonctionne sur les mêmes bases que WhatsApp. Vous ne serez donc pas perdus dans son interface. Avec « Signal », vous pourrez donc envoyer/recevoir des messages, fichiers, photos à votre famille, amis ou groupes mais aussi passer des appels vocaux et vidéo. Vous pouvez même faire de « Signal » votre service de SMS.

Les développeurs ont en prime ajouté des fonctionnalités permettant de renforcer la confidentialité. Vous pouvez par exemple choisir de faire disparaître les messages après un certain temps.

Surtout, « Signal » est réputé pour son niveau très élevé de protection des données privées. À tel point qu’Edward Snowden et Elon Musk recommandent fortement d’utiliser ce service.

Toutefois si la qualité technique de « Signal », et du chiffrement qu’utilise l’application, fait plutôt l’unanimité, certains experts considèrent que l’application garde une architecture « centralisée », théoriquement plus vulnérable qu’une architecture décentralisée , et utilise le numéro de téléphone de l’utilisateur comme identifiant unique – une solution alternative pour ce dernier point est en cours de développement. Des choix assumés par le créateur de « Signal », Moxie Marlinspike, qui estime qu’il s’agit du prix à payer pour concevoir une application suffisamment simple d’usage pour qu’elle puisse être utilisée par tout le monde.

« Signal » a aussi été récemment critiqué pour avoir commencé à stocker les contacts des utilisateurs de manière chiffrée sur les serveurs de l’organisation. A la fois parce que cette décision amène une (très modeste) vulnérabilité supplémentaire , mais aussi parce qu’elle marque un changement de philosophie de la part des développeurs de l’application, qui se faisaient fort de stocker chez eux le moins de données possible sur leurs utilisateurs.

« Signal » est disponible sur iOS, Android, iPadOS, macOS, Windows et Linux.

Telegram : l’application de messagerie du gouvernement

En France, « Telegram » fait déjà des adeptes depuis quelques années. Et pour cause, cette application est utilisée par les hautes institutions de l’État, y compris l’Elysée.

À l’instar de « Signal », « Telegram » est une alternative à « WhatsApp » et « Messenger » bien plus sécurisée. Les données y sont chiffrées de bout en bout et l’application utilise un protocole MT-Proto bien plus sûr. Par ailleurs, les clés de déchiffrement sont divisées en deux parties pour renforcer encore la sécurité . « Telegram » précise que ces clés ne sont « jamais conservées au même endroit que les données qu’elles protègent ».

À l’usage, « Telegram » se présente comme n’importe quel autre service de messagerie avec appels vocaux, appels vidéos, envoyer/recevoir des messages, fichiers, photos, etc…

D’autres fonctionnalités la rendent plus intéressante que les applis concurrentes. On pense par exemple à la possibilité d’échanger des fichiers volumineux (jusqu’à 1,5 Go), d’avoir des discussions secrètes ou de créer des super groupes allant jusqu’à 100 000 personnes. Il est même possible de s’amuser avec des mini-jeux.

« Telegram » est également disponible sur iOS, Android, iPadOS, macOS, Windows et Linux.

La situation a amené de nombreux utilisateurs à désinstaller « Whatsapp ». Il existe d’autres alternatives mais nous avons retenu que : « Telegram » et « Signal ». La première présente bien plus de sécurité en matière de sécurité.

Les développeurs de l’application ont fait de la sécurité une priorité, en ajoutant des fonctionnalités qui renforcent la confidentialité. « Signal » jouit également d’une bonne réputation mais comme nous l’avons vu précédemment, cette messagerie présente une architecture plus vulnérable que « Telegram ».

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_(application)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Telegram_(application)

https://lanouvelletribune.info/2021/01/telegram-et-signal-les-deux-alternatives-a-whatsapp-les-plus-plebiscitees/

https://www.presse-citron.net/quelle-application-choisir-pour-remplacer-whatsapp-et-facebook-messenger/

https://www.01net.com/astuces/3-alternatives-a-whatsapp-pour-discuter-sans-brader-votre-vie-privee-2027415.html

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/11/signal-tout-comprendre-a-l-application-de-messagerie-securisee-a-tres-fort-succes_6065914_4408996.html

Article :

Romaric Sy / La Nouvelle Tribune

Romain Vitt / Presse Citron

Vidéo :

[1] ALTERNATIVES A WHATSAPP 2021 🔐: 3 Applications de messagerie CHIFFRÉES, SÉCURISÉES et ANONYMES – Comparatif VPN / YouTube

Photo :

Pour illustration