Cascade impressionnante d’un avion surplombant une formule 1 Red Bull Racing RB7

L’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard et le pilote d’avion Martin Sonka ont réalisé une cascade en parfaite synchronisation

Le Red Bull Racing a fait de superbes road trips en Formule 1. Mais la dernière aventure pourrait tout simplement les surpasser – en prenant notre double titre Red Bull Racing RB7 pour un tour sauvage à travers la République tchèque et la Slovaquie qui culmine dans une « première mondiale » cascade entre la voiture de F1 et un avion inversé Red Bull Race.

C’est une incroyable cascade qu’ont réalisé l’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard et le pilote d’avion Martin Sonka dans une vidéo diffusée par Red Bull. L’aviateur a fait voler son engin à l’envers juste au-dessus d’une voiture de F1 conduite par l’ancien pilote du championnat de F1, le tout en parfaite synchronisation. David Coulthard avait installé un miroir dans son cockpit afin de lui permettre de voir l’avion voler au-dessus de sa tête. Le pilote Martin Sonka a déclaré quant à lui qu’il devait regarder la piste d’atterrissage afin d’évaluer sa distance par rapport au sol.

La Formule 1 de Red Bull – la Red Bull Racing RB7 – conduite par l’ancienne star de la Formule 1 a aussi voyagé à travers de sublimes décors, par les rues et les monuments de République tchèque et de Slovaquie, en passant par le Château de Prague et le Pont Charles, les vignobles de Moravie ou encore la capitale slovaque, Bratislava. Les vidéos de ce « road trip » ont été tournées entre la fin avril et la mi-mai de cette année.

Une McLaren à 402 Km/h et un jet F35 à 1931 Km/h.

Une voiture face à un avion à réaction. La Bugatti Veyron contre l’Eurofighter.

Ces avions peuvent voler jusqu’à 500km/h ! Ils sont décrits comme des bombes du ciel, donc il y a une zone isolée à Dubaï qui est en sécurité pour les piloter. Découvrez cette course entre ma McLaren et deux chasseurs !

