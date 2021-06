« Des OVNIs survolent les bases militaires américaines et le gouvernement n’a aucune idée de ce qu’ils sont », le Sénateur Marco Rubio

Time : 1 mn 45 [Vostvfr] / [1/2]

Washington Post : De l’ancien président Barack Obama au sénateur Marco Rubio (R-Fla.), voici ce que les législateurs ont dit sur les ovnis.

Le Sénateur Marco Rubio

Le sénateur républicain Marco Rubio (Floride) a indiqué qu’il y a eu plusieurs cas où des aéronefs non identifiés ont survolé directement des bases militaires américaines et que le gouvernement n’a toujours aucune idée de ce qu’ils étaient.

« Il y a des trucs qui survolent des installations militaires et personne ne sait ce que c’est et ce n’est pas à nous », a déclaré Rubio, qui siège à la commission du renseignement du Sénat, à TMZ lors d’une interview improvisée à l’aéroport national Reagan d’Arlington, en Virginie.

« Donc pour moi, c’est logique que vous vouliez savoir ce que c’est », a poursuivi le sénateur. « Je veux dire, c’est du bon sens, non ? Si des choses survolent vos installations les plus sensibles et qu’elles ne sont pas à nous et que personne ne sait à qui elles appartiennent, vous devriez trouver ce que c’est et nous le dire. »

Il a ensuite ajouté qu’il pourrait y avoir une « explication logique », mais c’est juste qu’à ce stade, personne ne le sait.

« Peut-être que c’est un autre pays, et ce serait une mauvaise nouvelle aussi », a-t-il dit.

Dans son rapport sur l’interview, TMZ a déclaré : « Notre intention était d’avoir une conversation légère, mais Rubio est devenu très sérieux au sujet du danger potentiel que représentent pour les États-Unis les aéronefs non identifiés qui survolent nos installations militaires ».

L’inquiétude du sénateur correspond probablement à celle de la plupart des Américains après avoir découvert que le gouvernement est au courant de beaucoup plus de cas de phénomènes aériens inexpliqués qu’on ne le pensait. Ces informations devraient toutefois être communiquées au public d’ici la fin de l’été.

L’ancien président Donald Trump a promulgué en décembre une loi qui oblige les agences d’espionnage américaines et le Pentagone à divulguer ce qu’ils savent sur les ovnis aux commissions sénatoriales du renseignement et des forces armées dans un délai de 180 jours.

Vendredi dernier, l’ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe a donné un avant-goût du rapport à venir en confirmant « qu’il y a beaucoup plus d’observations que ce qui a été rendu public ».

Il a noté que les responsables ont essayé de trouver une « solution plausible » pour les observations d’ovnis, mais a admis « qu’il y a des cas où nous n’avons pas de bonnes explications pour certaines des choses que nous avons vues. »

Les observations d’ovnis ont fait la une de l’actualité ces derniers temps, surtout depuis que le Pentagone a annoncé qu’il avait formé un groupe de travail pour enquêter sur les cas documentés de phénomènes aériens non identifiés. Cette annonce fait suite à la vérification par le ministère de la défense de l’authenticité de trois vidéos montrant des rencontres entre des pilotes militaires et des ovnis.

Les Américains veulent éviter d’être surpris en cas d’attaque

« Plus nous recueillons de données, plus nous pouvons réduire l’écart entre identifié et non identifié, et plus nous pouvons éviter des surprises stratégiques en termes de technologies de l’adversaire », a simplement indiqué une porte-parole du ministère américain de la Défense, Susan Gough, dans un communiqué.

Car ce qui inquiète les militaires, c’est que ces phénomènes observés très fréquemment (« plus d’une ou deux fois par semaine », selon le responsable du Pentagone), témoignent de technologies dont les États-Unis ne disposent pas. « En fait, on ne sait pas ce que c’est », a déclaré dimanche Luis Elizondo, un ancien militaire ayant participé aux travaux du Pentagone sur le sujet. « Ce que nous savons, c’est que quels que soient ces aéronefs, ils témoignent de capacités au-delà de la prochaine génération ».

« Et c’est ce qui est inquiétant en termes de sécurité nationale : ils peuvent surpasser tout ce que nous avons dans notre inventaire », a-t-il précisé sur la chaîne ABC.

Pour le Pentagone, tout ceci ressemble beaucoup à de l’espionnage des centres d’entraînement de l’armée américaine. « Nos aviateurs s’entraînent de la même façon qu’ils combattent. Et si quelqu’un est là, en train d’essayer d’identifier comment nous nous entraînons […], ça lui donne un avantage », souligne le responsable du Pentagone.

Le Sénateur Marco Rubio : « L’une des forces motrices derrière le rapport très attendu du Pentagone sur les ovnis, dit qu’il ne s’attend pas à des conclusions renversantes, mais ajoute qu’aller au fond du mystère est vital pour la sécurité nationale. »

