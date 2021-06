« Personne ne le sait encore, mais votre billet de 20 € n’en vaut plus que 2 ! », Charles Sannat

Time : 31 mn 56 / [1/1]

La valeur de la monnaie en termes de pouvoir d’achat a toujours quelque chose de mystérieux, presque de magique. Pourquoi ce petit morceau de papier de 20 euros vaut-il vraiment 20 euros ? Est-ce que nos croyances pourraient se trouver brutalement chamboulées ?

La réponse est que nous sommes peut-être à l’aube d’un changement majeur de notre « parité » de pouvoir d’achat monétaire. L’inflation naissante est un signe d’alerte qu’il ne faut pas ignorer, et cela arrive à un moment qui n’est pas anodin.

Il y a des raisons objectives à la poussée inflationniste actuelle qui risque de faire souffrir considérablement notre portefeuille et surtout notre pouvoir d’achat.

Je vous propose cette semaine de réfléchir à la valeur de notre monnaie et aux raisons pour lesquelles nos billets de 20 euros pourraient à l’avenir valoir beaucoup moins !

Qu’est-ce qui fait la valeur d’une monnaie ?

Deux facteurs fondamentaux :

1/ La confiance et la valeur que vous lui accordez d’abord.

2/ Ensuite la quantité d’unité de monnaie en circulation ou plus précisément le rythme d’accélération de l’impression de nouvelles quantités de monnaie.

Pour le reste, avec la formule MV = PQ [1] vous pouvez rajouter l’idée de vitesse de circulation de la monnaie. Dit simplement la « vélocité » de la monnaie c’est le nombre de fois ou votre billet de 20 euros va changer de mains. Plus il y a de croissance ou d’inflation plus le billet change vite de mains ! Mais la vélocité est à mon sens plus la conséquence des deux facteurs précédents que la cause première. Ce n’est jamais la « vélocité » seule qui crée l’inflation, c’est toujours l’impression monétaire excessive qui en est la cause avec après le phénomène de perte de confiance.

Une fois que l’on a fait tourner les planches à billets de manière excessive, les gens prennent conscience des excès. C’est la perte de confiance . Alors chacun cherche à se débarrasser de ses billets sans grande valeur. A partir de ce moment-là la vélocité de la monnaie augmente.

Je vais vous donner un conseil très précieux pour les mois qui viennent.

Surveillez la vélocité de la monnaie.

Quand elle commencera à augmenter, ce sera le signe du début de la perte de confiance généralisée dans la valeur des monnaies et donc le début d’une inflation forte.

Je vous raconte tout ou presque dans cette vidéo ou je partage avec vous des informations pour enrichir votre réflexion.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et vous aider à protéger vos intérêts financiers, car vos sous, intéressent tout le monde !

Charles Sannat

Source :

https://insolentiae.com/personne-ne-le-sait-encore-mais-votre-billet-de-20e-nen-vaut-plus-que-2-ledito-de-charles-sannat/

Article :

Charles Sannat / Insolentiae

Référence :

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_quantitative_de_la_monnaie

M : la quantité de monnaie en circulation dans une économie sur une période telle qu’une année.

V : la vitesse de la monnaie, c’est-à-dire la fréquence moyenne entre les transactions pour une unité de monnaie.

p : le vecteur des prix.

q : le vecteur des quantités.

Note :

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

