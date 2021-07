Covid-19 : faut-il continuer à vacciner les jeunes ? – Pr Alexandra Henrion-Caude

Time : 32 mn 43 / [1/2]

Les données sur l’excès de mortalité des jeunes sont consultables via le lien suivant du preprint : « Young adult mortality in Israel during time of COVID-19 crisis – Alexandra Henrion-Caude & Steve Ohana »

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3896310

Alexandra Henrion-Caude, est une généticienne de renommée mondiale, ancienne directrice de recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker et membre de l’Espace éthique Ile-de-France.

« Il est urgent de ne pas vacciner les enfants », Dr Christian Vélot

https://criigen.org/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Vélot

Christian VÉLOT, Généticien moléculaire à l’Université Paris-Saclay et Président du Conseil scientifique du CRIIGEN

Voir notamment :

« Nous avons fait une erreur. La protéine Spike est elle-même toxique et dangereuse pour l’homme », déclare le Pr Byram Bridle