Covid-19 : Pandemic Fraud – Dr. Reiner Fuellmich, Dr. David E. Martin

Time : 1 h 20 mn / [1/1]

Dr David E. Martin, fondateur et président de M-CAM International

Synopsis :

Le Dr. Reiner Fuellmich s’entretient avec le Dr David E. Martin (M-CAM International). Ce dernier donne des détails très précis sur les énormes incohérences qui enveloppent « l’épidémie du siècle », s’appuyant notamment sur les demandes de brevets associés au Sars-CoV-2 et aux financements liés ; ce que surveille M-CAM International depuis 1998.

Le Dr David E. Martin est le fondateur et président de M-CAM International, le leader international du financement de l’innovation, du commerce et du financement des actifs incorporels utilisés en finance dans 168 pays, comprenant l’intégralité du corpus de tous les brevets, demandes de brevet, subventions fédérales, dossiers d’approvisionnement, dossiers gouvernementaux, etc…

Il est le développeur du premier indice quantitatif d’actions publiques basé sur l’innovation et est le Managing Partner des Purple Bridge Funds. Il est le créateur du premier indice quantitatif d’actions publiques au monde : le CNBC IQ100 alimenté par M·CAM.

Le Dr Reiner Fuellmich est l’un des quatre membres du German Corona Investigative Committee qui, depuis le 10 juillet 2020, a écouté un grand nombre de témoignages de scientifiques et d’experts internationaux pour trouver des réponses aux questions sur la pandémie qui sont posées par des personnes dans le monde entier.

Les passages où le Dr. Reiner Fuellmich s’exprime en Allemand ont été supprimées. Pour écourter ces séquences, elles sont présentes dans la vidéo d’origine (voir ci-dessous).

Dr. Reiner Fuellmich

Biographie succincte :

Dr. Reiner Fuellmich a fréquenté l’école à Brême et Farmington Hills, Michigan. Il a terminé ses études de droit à l’Université Georg-August à Göttingen et à Los Angeles.

Entre autres, il a travaillé comme assistant de recherche à la faculté de droit de l’Université Georg-August à Göttingen, où il a fait son doctorat. Avant de rejoindre le cabinet d’avocats Dr. Fuellmich, il a travaillé dans le secteur des services bancaires aux entreprises de la Deutsche Bank en Allemagne et au Japon.

Dr. Fuellmich a enseigné en tant que professeur et conférencier dans des universités en Allemagne et en Estonie.

De 1985 à 2001, le Dr. Reiner Füllmich fut assistant de recherche Centre de recherche en droit médical et pharmaceutique, chaire Prof. Deutsch/Université de Göttingen et collabore aux commissions d’éthique des hôpitaux universitaires de Göttingen et de Hanovre.

Depuis 1991, il est avocat spécialisé dans la protection des consommateurs, spécialisé dans les questions bancaires.

En 1993, le Dr. Reiner Füllmich est admis au barreau en Allemagne et en 1994 au barreau de Californie – États-Unis.

Source :

https://www.m-cam.com/

https://worlddoctorsalliance.com/tags/german-corona-investigative-committee/

Vidéo [Version originale] :

[1] https://odysee.com/@bonniesmit:0/Dr.-David-E.-Martin-_-Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis:a

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Covid-19 & tests PCR : Crimes contre l’humanité – Dr. Reiner Fuellmich [Vidéo]