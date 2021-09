Chine : destruction massive de 15 immeubles en même temps

Time : 1 mn 23 / [1/3]

Tout est une question d’échelle. Ce 27 août, dans la ville de Kunming au sud de la Chine, 15 immeubles sont partis simultanément en fumée dans une explosion contrôlée. Néanmoins, un bâtiment rebelle est resté debout.

Les ingénieurs adorent utiliser le terme « revenir à la planche à dessin ». Cela signifie réinventer ses idées, résoudre les problèmes qui affligent ses conceptions actuelles et prendre un nouveau départ. Mais lorsque votre projet actuel n’est que des gratte-ciels à moitié achevés, vous pouvez recourir à la puissance des explosifs pour tout raser avant de pouvoir travailler sur vos nouveaux concepts.

Selon Taiwan News, ces bâtiments faisaient partie du projet inachevé de Liyang Star City Phase II. Lancé en 2011, ce projet a connu de fréquentes interruptions dans son achèvement, même après un changement de propriétaire au cours des années suivantes. À la suite de l’intervention du gouvernement, le projet n’a repris qu’à la fin de l’année dernière, lorsqu’une société immobilière a acheté les droits de propriété pour un montant de 979 millions de yuans (154 millions de dollars).

Les médias locaux ont rapporté que la société immobilière avait déterminé que le retard des activités de construction signifiait que le projet ne pouvait pas répondre aux demandes actuelles du marché. De plus, les fondations des bâtiments étaient submergées par les eaux de pluie et ne pouvaient plus être réparées. Ainsi, la décision a été prise de démolir les bâtiments à l’aide d’explosifs, cela étant la méthode la plus rapide.

C’est le moment où 15 bâtiments inachevés qui ont duré sept ans ont été démolis en même temps.

Des images impressionnantes.

La zone d’explosion couvrait environ 500 000 mètres carrés. La superficie totale de démolition mesurée et le nombre de bâtiments, aurait été la plus grande pour une démolition unique en Chine.

Approximativement 2 000 domiciles ont été évacués pour l’explosion. 4,6 tonnes d’explosifs ont été placées sur 85 000 points de dynamitage dans les 15 tours ; et il n’a fallu que 45 secondes pour que les bâtiments s’effondrent, sauf une tour rebelle qui est restée debout.

Le dernier immeuble qui ne s’est pas effondré, était penché comme la Tour de Pise et a suscité de vives émotions sur les réseaux sociaux. Toutefois, il finira par être démoli, mais pas avec des explosifs, ont rapporté les médias locaux.

15 bâtiments inachevés faisant partie de la deuxième phase de Liyang Star City, ville de Kunming, province du Yunnan ont été démolis par explosion.

Environ 154 millions de dollars de biens immobiliers ont été détruits en 45 secondes

