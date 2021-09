Record mondial : un pilote traverse en avion deux tunnels à 245 km/h

Time : 1 mn 55 / [1/2]

Le pilote et cascadeur italien Dario Costa est devenu le premier pilote à faire officiellement voler un avion à travers deux tunnels. Un exploit qui lui a valu d’entrer au Guinness des records.

Ces images dignes d’un film « Mission impossible » constituent une première mondiale et un record : personne n’avait jusqu’ici volé en avion à l’intérieur d’un tunnel routier. Le pilote Dario Costa, lui, en a franchi deux en Turquie, près d’Istanbul.

L’exploit a eu lieu dans deux tunnels de l’autoroute de Marmara Nord, Catalca Mevki. Aux commandes d’un avion de course Zivko Edge 540 spécialement modifié, Dario Costa a décollé dans le premier tunnel à 6h43, heure locale, en maintenant une altitude de moins d’un mètre.

Il est ensuite sorti de ce tunnel de 360 mètres pour entrer dans un second tunnel situé à 360 mètres de là, manœuvre qu’il a parfaitement réalisée malgré un vent de travers.

Dario Costa a traversé le second tunnel de 1160 mètres à une vitesse moyenne de 245 km/h, avant d’en sortir. Le temps de vol dans les deux tunnels est de 43,44 secondes. Il a célébré son exploit en effectuant un looping de 360 degrés.

Le pilote a remporté le record mondial Guinness pour le plus long tunnel traversé par un avion.

Il a aussi battu quatre autres records :

Le premier vol en avion dans un tunnel.

Le plus long vol sous un obstacle solide.

Le premier vol en avion dans deux tunnels.

Le premier décollage en avion depuis un tunnel.

Avec plus de deux décennies d’expérience de vol et de nombreux exploits aéronautiques à son actif, l’homme de 41 ans a effectué plus de 5000 heures de vol, dont plus de la moitié en voltige de haute performance.

« Je n’ai jamais volé dans un tunnel de ma vie. Personne ne l’a jamais fait. J’avais donc un gros point d’interrogation dans la tête, à savoir si tout se serait passé comme prévu ou s’il y aurait eu quelque chose à improviser, à réparer, à improviser. Alors oui, c’était un grand soulagement, bien sûr. Mais un grand, grand bonheur », a expliqué le pilote une fois redescendu de son avion.

Time : 1 mn / [2/2]

Le pilote italien Dario Costa traverse les deux tunnels turcs de Çatalca en moins de 44 secondes.

