Fabrice Di Vizio : liberté d’expression et Covid-19 ! Les voix discordantes sont-elles bâillonnées ?

Nicolas Vidal reçoit l’avocat Fabrice Di Vizio et évoque la question de la liberté d’expression dans la crise sanitaire ainsi que son engagement !

Biographie succincte :

Né le 7 août 1974, Fabrice Di Vizio est formé sur les bancs de l’université Panthéon-Assas et décroche un master en droit public avant de se spécialiser dans la défense des professionnels de santé. Il travaille d’abord au sein d’un cabinet d’avocat international puis ouvre son propre cabinet en 2003 dans le quinzième arrondissement parisien. Inscrit aux barreaux de Paris et de Rome, il est collaborateur d’un avocat au Conseil d’État et s’intéresse par la suite au problème de la désertification médicale dans le département de la Seine-et-Marne.

Il participe à diverses affaires de scandales sanitaires, comme celles du Mediator et du Subutex et se fait remarquer pour son profil atypique d’électron libre. Très présent sur les plateaux télévisés depuis le début de la pandémie de Covid-19 où il débat de la gestion de la crise et la vaccination, il est connu comme étant le défenseur du médecin Didier Raoult et intervient dans de nombreuses émissions de grande écoute, comme « Touche pas à mon poste ! » présentée par Cyril Hanouna.

En plus de son activité d’avocat, Fabrice Di Vizio est enseignant à l’université de médecine et est régulièrement invité à prendre part à des documentaires et des événements internationaux. Il est également passionné par les chevaux et les voyages.

