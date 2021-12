Les Chinois construisent un chemin de fer dans le plus grand désert

Time : 5 mn 48 / [1/2]

Synopsis vidéo 1 :

Le désert de Taklamakan est le plus grand désert de Chine et le deuxième désert de sable au monde.

Le nom Taklamakan, se traduit littéralement comme « lieu abandonné ». Elle est située dans l’ouest de la Chine, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang. Au premier abord, il peut sembler que ce désert est absolument dépourvu de vie. En effet, pendant longtemps, c’était un endroit sans vie. Mais est-il vraiment si vide ?

Time : 2 mn 38 / [Vostvfr] / [2/2]

Synopsis vidéo 2 [Traduction rapprochée] :

La première boucle ferroviaire désertique au monde a été achevée le lundi 27 septembre au matin dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest de la Chine).

La voie ferrée longue de 825 kilomètres reliant la ville de Hotan au comté de Ruoqiang dans la préfecture autonome mongole de Bayingolin, a achevé la pose de la voie vers 11h00.

La ligne en boucle reliée par le chemin de fer Hotan-Ruoqiang et plusieurs autres lignes ferroviaires existantes sera la première ligne ferroviaire reliant cinq comtés et trois fermes régimentaires du Xinjiang Production and Construction Corps dans le sud du Xinjiang. Une fois mis en service, il raccourcira le trajet jusqu’à la sortie du Xinjiang de plus de 1 000 kilomètres.

Les ouvriers ont surmonté une série de difficultés techniques provoquées par un environnement difficile dans ce vaste désert.

En tant que première ligne de chemin de fer du pays construite avec des projets de prévention de tempêtes de sable menés en même temps, les ingénieurs ont déployé des efforts efficaces pour le contrôle et la gestion du sable.

La voie ferrée est flanquée de plus de 300 kilomètres de brise-vent et de projets de contrôle du sable constitués de barrières en damier de paille et d’arbres résistants à la sécheresse.

Jusqu’à 85% des arbres ont survécu au cours des trois dernières années, jouant un rôle important dans la résistance aux tempêtes de sable.

Comme de nombreuses autres lignes ferroviaires modernes, le chemin de fer Hotan-Ruoqiang a adopté la technologie de « soudage continu » pour rendre les joints apparemment inexistants , jouant ainsi un rôle important dans l’amélioration de la stabilité et de la vitesse des trains et du confort de voyage.

Cependant, ce n’est pas une tâche facile de souder les rails d’acier dans le désert où la différence de température jour-nuit est énorme.

Les ingénieurs doivent réussir à trouver la température la plus adaptée dans la journée pour démarrer leur travail. La température, cependant, est difficile à prédire dans le désert (en été ou en hiver). Même en automne, la soudure ne peut se faire que la nuit.

« Les rails ont une température sans contrainte de 21 degrés Celsius, avec une plage de déviation de plus ou moins cinq degrés. Ce n’est pratiquement pas disponible pendant la journée. Nous ne pouvons donc souder que la nuit », a déclaré Lin Zhengdong, responsable du Hotan. -Projet de chemin de fer Ruoqiang du China Railway 11th Bureau Group Co. Ltd.

Avec une vitesse prévue de 120 kilomètres par heure, le chemin de fer Hotan-Ruoqiang compte 20 gares, dont 9 gares de passagers.

Il devrait être opérationnel d’ici la fin juin 2022.

