Russie | Vladivostok : le cargo Sunny Rio livre des voitures… congelées

Time : 1 mn 26 / [1/2]

Pour acheminer les voitures japonaises jusqu’en Russie, les transporteurs font appel à des cargos. Seulement voilà, dans cette région du globe les températures ne sont pas forcément clémentes.

C’est un curieux arrivage qu’a reçu le port de Vladivostok, en Russie, peu après Noël. Un cargo de livraison nommé le « Sunny Rio » a accosté pour livrer des voitures japonaises d’occasion. Mais celles-ci étaient totalement méconnaissables à cause de l’épaisse couche de glace qui les enrobait.

Les images ont surpris les passants comme les internautes, mais selon les marins, rien d’anormal à cette situation.

« Nous sommes en décembre, la mer est agitée et venteuse », explique le capitaine du navire Piotr Osichansky. « L’eau éclabousse le pont, elle se transforme en croûte. Rien d’étonnant. À moins que cette année les vents soient beaucoup plus forts que d’habitude. »

Normalement, les marins enlèvent la glace avant le débarquement de la marchandise. Il arrive que les voitures soient endommagées dans le processus, vu la difficulté de retirer une couche aussi épaisse. Mais comme disent les marins, transporter des voitures autour du monde, c’est une entreprise fastidieuse et risquée…

Time : 55 s / [2/2]

Des dizaines de voitures ont été livrées dans le port russe de Vladivostok, recouvertes de plusieurs centimètres de glace en raison des conditions inhabituellement froides et venteuses. Les véhicules Toyota et Honda ont dû être hissés du pont par une grue à des températures de -19C (-2F). Certaines étaient recouvertes d’une épaisseur de glace jusqu’à 15,24 cm (6 pouces).

Source :

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10350543/New-cars-delivered-Russian-port-caked-inches-ice-freak-weather.html

https://www.leparisien.fr/video/video-en-russie-un-cargo-livre-des-voitures-entierement-congelees-03-01-2022-IVBC42XGBNGRHJESO27QQ55UNU.php

Article :

Le Parisien

Dailymail : Traduction rapprochée / Aphadolie.com

Vidéo :

[1] En Russie, un cargo livre des voitures… congelées – Le Parisien / YouTube

[2] Ship from Japan arrives in Russian port covered in ice – SCMP Clips / YouTube

Photo :

Pour illustration