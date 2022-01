« Forcer les gens à se faire vacciner est extrêmement grave ! », Pr Laurent Toubiana

Time : 1 h 39 / [1/2]

Laurent Toubiana est l’invité d’Éric Morillot dans Les Incorrectibles.

« Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident »

L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle religion, avec son dieu, ses grands maîtres argentiers, ses dévots, ses techniques de propagande de masse et ses mensonges éhontés. En ouvrant désormais la voie à la vaccination des enfants et en créant par ailleurs entre les citoyens des discriminations inédites pour des régimes réputés démocratiques, elle viole des droits humains que l’on croyait « inaliénables » et dresse les citoyens les uns contre les autres.

Time : 20 mn 53 / [2/2]

La flambée des cas de Covid inquiète en plus haut lieu. Alors que les autorités sanitaires prédisent une situation cataclysmique à l’hôpital dans les jours qui viennent, le gouvernement mise sur la troisième injection et tente à tout prix d’imposer le Pass vaccinal. Mais cette stratégie est-elle encore pertinente, alors que l’efficacité des vaccins semble plus faible sur le variant Omicron ? Pour le Pr Laurent Toubiana, épidémiologiste à l’Inserm, la communication du gouvernement entretient un climat de peur dans le pays.

A propos de Laurent Toubiana :

Docteur en physique, chercheur à l’INSERM où il dirige l’équipe SCEPID (Système Complexes et Epidémiologie) au sein du LIMICS (Laboratoire d’informatique Médicale et d’Ingénierie des Connaissances).

Laurent Toubiana est un chercheur français de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui travaille au Laboratoire d’informatique médicale et d’ingénierie des connaissances en e-Santé (LIMICS), une unité mixte de recherche. Il est par ailleurs le fondateur et directeur d’une association nommée « Institut de recherche pour la valorisation des données de santé » (IRSAN), qui propose ses analyses des données médicales relatives à certaines épidémies.

Après des études d’ingénieur, diplômé de l’École polytechnique universitaire de l’université Paris-Saclay en 1985, il effectue son stage de fin d’étude au département des réseaux de télécommunications déterministes de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria).

Il obtient la même année un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en informatique de l’Université Paris-Sud et obtient une équivalence pour le diplôme d’études approfondies (DEA) de traitement du signal dont il a suivi les cours ce qui lui permet de s’inscrire en thèse et intègre le laboratoire de radioastronomie de l’observatoire de Paris au sein de l’unité URA 328 (CNRS) dans le cadre du projet PRONAOS du Centre national d’études spatiales (Cnes) où il obtient un doctorat pour la mise au point de nouvelles méthodes de traitement numérique pour des analyseurs de spectre par méthode acousto-optique spatialisable.

En 1992, il obtient un diplôme d’études approfondies (DEA) en démographie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

En 1988, il intègre le laboratoire « Étude fondamentale et clinique du système ostéoarticulaire » au sein de l’unité INSERM U113. En 1992, il intègre l’équipe du RNTMT (qui deviendra le réseau Sentinelles) au sein du laboratoire dirigé par le Pr Alain-Jacques Valleron. En 2005, Laurent Toubiana rejoint l’UPRES EA 4472 « Namades : Nouvelles approches méthodologiques pour l’aide à la décision et à la stratégie en santé » de l’université Paris-Descartes. Laurent Toubiana est membre du Laboratoire d’informatique médicale et d’ingénierie des connaissances en e-Santé, unité mixte de recherche entre l’université Sorbonne-Paris-Nord (Paris 13) et l’Inserm.

À la fin de l’année 2014, Laurent Toubiana fonde l’Institut de recherche pour la valorisation des données de santé (IRSAN), une association loi 1901 qui recueille des données de santé provenant de diverses sources et les analyse.

