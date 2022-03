Out of Shadows : Documentaire

Version française

Le documentaire Out Of Shadows lève le masque sur la façon dont les médias grand public et Hollywood manipulent et contrôlent les masses en diffusant de la propagande à travers leur contenu. Notre objectif est de réveiller le grand public en faisant la lumière sur la façon dont nous avons tous été trompés par un ennemi caché avec un sinistre agenda.

Ce projet est le résultat de deux années de sang, de sueur et de larmes par une équipe de professionnels éveillés. Il a été produit et financé de manière indépendante et est disponible gratuitement sur de nombreuses plateformes différentes pour tous.

Les patriotes ont réalisé ce documentaire dans le seul but de faire connaître la vérité.

« Out of Shadows » est un documentaire récent, filmé et produit indépendamment pour faire la lumière sur les sombres secrets d’Hollywood, principalement sur la façon dont il entretient des liens étroits avec la CIA et l’occulte.

Trouvé sur leur site Web, le film a été créé pour lever le masque sur la façon dont les médias grand public et Hollywood manipulent et contrôlent les masses en diffusant de la propagande dans tout leur contenu. Notre objectif est de réveiller le grand public en faisant la lumière sur la façon dont nous avons tous été menti et soumis à un lavage de cerveau par un ennemi caché avec un programme sinistre.

Le documentaire lui-même fait des déclarations audacieuses sur la nature d’Hollywood et remet en question les pouvoirs derrière le principal lieu de divertissement au monde. En un mot, le film cherche à éduquer le public sur l’agenda caché d’Hollywood. Principalement, comment il a été utilisé comme un véhicule par la CIA pour répandre la propagande et pour manipuler le public dans un système de fausses croyances concernant la politique et les nations étrangères.

Si ce n’était pas assez choquant, il y a aussi un côté spirituel dans le film . Les commentateurs fournissent des comptes rendus des pratiques sataniques et occultes de célébrités de premier plan et comment ces pratiques se déversent dans le subconscient des publics du monde entier.

Peut-être les sujets les plus émotionnellement puissants de la surface du documentaire lorsqu’il met en lumière les crimes sexuels et les liens criminels de Jeffrey Epstein. À juste titre, le documentaire met en évidence certaines questions importantes à considérer concernant la culpabilité des réseaux de trafic sexuel d’Epstein et sa proximité avec des responsables gouvernementaux, des politiciens et des célébrités.

Le documentaire emprunte un chemin simple pour réaliser son récit, révélant des photos et des scènes de mouvements majeurs, des images, des interviews, et les découpant autour des témoignages de quatre personnes : Mike Smith, Brad Martin, Kevin Shipp et Lizz Crokin. Cette recette atteint efficacement son objectif en faisant la lumière sur le récit de propagande proposé par la CIA et Hollywood par les cinéastes.

Si vous aimez le documentaire, partagez cette vidéo.

English version

