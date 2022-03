Présidentielle 2022 : S’il est réélu, Macron promet du Sang et des Larmes aux Français

Time : 23 mn 05 / [1/1]

Au programme aujourd’hui, le programme tout chaud d’Emmanuel Macron ; le cabinet américain McKinsey qui conseille le gouvernement accusé d’évasion fiscale et enfin, doit-on augmenter les salaires en s’indexant sur l’inflation ?

On répond à tout ça, c’est l’Instant Porcher.

Glaçant. Derrière son faux sourire, Emmanuel Macron a annoncé du sang et des larmes ce jeudi 17 mars 2022.

Devant plus de 300 journalistes rassemblés aux Docks de Paris à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le président-candidat a présenté son projet pour la France.

Si on dépasse le rictus narquois, les formules creuses et la communication trompeuse, et qu’on se penche sur le fond de son discours, il y a de quoi frémir.

Après s’être caché durant de longs mois, Emmanuel Macron a annoncé la couleur ce jeudi : le rouge sang.

Attaque du RSA, des retraites, des services publics, nouveaux cadeaux au capital, « et en même temps » pas un mot sur le pouvoir d’achat malgré l’inflation, Emmanuel Macron annonce une guerre sociale encore plus féroce en cas de 2ème mandat.

On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.

