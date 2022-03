FranceSoir : « La supériorité militaire de la Russie est bien réelle », Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS

Time : 25 mn 46 / [1/2]

Auteur(s) : FranceSoir

Un ponte de la science ostracisé par ses confrères en France, dont les découvertes ont pourtant permis à la Russie d’acquérir une supériorité militaire incontestable. Ce scientifique, c’est Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS et astrophysicien. Il est non moins que le pionnier de la magnétohydrodynamique (MHD), technologie qu’il a imaginée et conceptualisée dans les années-70.

Dénigrée dans l’hexagone en raison d’un esprit d’immobilisme structurel, cette innovation scientifique sera récupérée et développée par la Russie, désormais dotée de missiles hypersoniques. Encore aujourd’hui, ce chercheur avant-gardiste de 85 ans reste confronté à un mur du silence.

La compréhension de la technologie hypersonique est essentielle pour saisir les raisons qui assurent à la Russie une domination militaire sur une France ignorante de sa propre infériorité, que Jean-Pierre Petit se plait à railler :

« C’est une technologie qu’on a négligée pendant 20 ans, [les experts militaires des plateaux de télé] ne savent même pas de quoi il s’agit ».

Se définissant comme une « Cassandre » scientifique « en avance sur son temps », l’astrophysicien explique avoir œuvré à la conceptualisation de cette technologie pas moins de 47 ans plus tôt. Mais en 1988, face au désintérêt de la communauté scientifique française, il a décidé de jeter l’éponge.

« On est consterné devant la rigidité des structures étatiques », déplore le chercheur, autrefois considéré comme un « fou » par ses collègues du CNRS, ce qui n’est pas sans rappeler les péripéties rencontrées par un certain Pr Luc Montagnier.

A contrario, les Russes ont tôt fait de repérer le potentiel de cette technologie. Mais trop tard pour la France. Selon Jean-Pierre Petit, nos instituts de recherche ne pourront jamais rattraper le retard accumulé au cours des dernières décennies.

Histoire de la MHD

En 2018, Jean-Pierre Petit avait mis en ligne trois vidéos qui expliquent les tenants et aboutissants de la MHD.

Time : 41 mn 18 / [2/2]

Le 1 mars 2018, Vladimir Poutine dévoile les nouvelles armes créées par les Russes qui échappent au système antimissile américain. Ces armes reposent sur une source d’énergie nucléaire embarquée et sur le recours à la MHD.

Explications de Jean-Pierre Petit.

Les deux vidéos suivantes, qui comprennent toutes les illustrations susceptibles d’illustrer la MHD, sont en anglais. Devant l’indifférence totale en France sur ce sujet, il ne les a pas traduites.

21 mai 2018 : Putin’s new Russian MHD weapons explained (première partie).

17 juin 2018 : Putin’s new Russian MHD weapons explained (seconde partie).

A propos de Jean-Pierre Petit :

Jean-Pierre Petit, est un scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, physique des plasmas, magnétohydrodynamique et en physique théorique.

Il a été directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et astrophysicien à l’observatoire de Marseille.

Il est également un pionnier dans la recherche sur la magnétohydrodynamique et la magnétoaérodynamique (MHD).

En cosmologie, il a travaillé sur la théorie de la bi-gravité.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Petit

En : https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetohydrodynamics

FR : https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnétohydrodynamique

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/jean-pierre-petit

Article :

Auteur(s) : FranceSoir

Référence :

Son site internet : https://www.jp-petit.org/

Sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/JPPETITofficiel

Vidéo :

[1] « La supériorité militaire de la Russie est bien réelle » Jean-Pierre Petit – FranceSoir / Odysee

[2] Poutine dévoile les nouvelles armes stratégiques MHD russes – Jean-Pierre PETIT / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment de Jean-Pierre Petit :

Armes Secrètes Américaines – Jean-Pierre Petit [Vidéo]

Zones d’ombres du 11.09.2001 : Jean-Pierre Petit [Vidéo]

JEAN-PIERRE PETIT – Science, cosmologie et modèle Janus

Jean-Pierre Petit : Modèle Janus et Armes russes [EN DIRECT]

Univers gémellaire et espace-temps : Jean-Pierre Petit – Vidéo 1991

Géo-ingénierie : Manipulations artificielles du climat – Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS