Nicolas Dupont-Aignan : Frexit et Souverainisme – Interview d’Idriss Aberkane

On discute en direct de l’intérêt d’un Frexit et du Souverainisme avec Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle 2022.

Idriss Aberkane

Souverainiste, « héritier » selon lui du gaullisme, le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan se rêve à la tête d’une France « libre » et « indépendante », et appelle à « choisir la liberté » à travers un projet de rupture profonde avec les fondements de l’Union européenne.

Bien qu’il n’ait « jamais prononcé » le mot « Frexit », le président de « Debout la France » envisage une sortie complète de l’UE par référendum, après une « refonte » de ce système qu’il qualifie de « maléfique ».

Il dit vouloir remplacer l’Union européenne « destructrice de notre démocratie et réductrice de notre puissance » par une « communauté des nations libres », souveraines sur leurs « frontières, budget et supériorité de la loi ».

Afin de « regagner l’indépendance militaire et stratégique » de la France « soumise » aux Etats-Unis, le candidat souverainiste aspire également à sortir du commandement intégré de l’OTAN.

C’est pour « rendre le pouvoir au peuple français » que Nicolas Dupont-Aignant souhaite la création d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), lorsque le projet est soutenu par 500.000 citoyens.

Par ce biais, il entend aussi réformer la Constitution sur d’autres « sujets-clés » que sont le code pénal, l’immigration, l’école ou la laïcité.

Favorable à la suppression des régions, Nicolas Dupont-Aignan propose de « recentraliser une partie de leurs compétences » de façon à « reconstruire l’Etat » et moins « embêter » les maires et les élus.

« Rétablir l’ordre et maîtriser l’immigration » passerait notamment par la suppression du droit du sol, l’expulsion des délinquants étrangers une fois leur peine purgée, ou encore l’ouverture d’un bagne aux Îles Kerguelen pour les condamnés terroristes.

Arrêt des sanctions à l’égard de la Russie, casier vierge pour les élus de la République, baisse de la majorité pénale à 16 ans, rétablissement de l’ISF, « recréation d’une filière nucléaire d’excellence » et fin des éoliennes comptent parmi les autres propositions de son programme.

A propos d’Idriss Aberkane :

Idriss Aberkane est Président de la Fondation Bioniria (Fondation Suisse pour la Bioinspiration), Président de General Bionics SA, Président de Chréage SA et Fondateur de l’opérateur de microcrédit à taux zéro Eirin International au Sénégal (qui a planté plus de 20 000 arbres et accompagne plus de 40 familles dans la vallée du fleuve Sénégal).

Titulaire de trois doctorats dont un de l’école polytechnique à 29 ans, il était Visiting Scholar de l’Université de Stanford à 21 ans. Il a donné plus de 440 conférences dans le monde entier, en trois langues, et son ouvrage Libérez votre Cerveau a été traduit en Chinois, Coréen, Japonais, Grec et Russe, Italien, Espagnol, Hongrois, Néerlandais, Grec.

Né en 1986 à Pithiviers (France).

Docteur bidisciplinaire en Neurosciences cognitives et Economie de la connaissance appliquée à la gestion. Ecole Polytechnique Université Paris Saclay (2016).

Docteur en Etudes méditerranéennes et Littérature comparée. Université de Strasbourg (2014).

Docteur en Diplomatie et Noopolitique. Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Paris (accrédité ASIC) CEDS (2013).

Conseiller scientifique de la mission SeaOrbiter (voir site SeaOrbiter).

Ambassadeur du Campus Numérique des Systèmes Complexes Unesco-Unitwin.

Editorialiste au journal Le Point (Paris).

Site personnel : https://idrissaberkane.org/

Mail :

idriss.aberkane@polytechnique.edu

idriss@scanderia.com

