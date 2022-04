Macron réélu ? Retraites : la bombe nucléaire qu’il nous prépare – Olivier Berruyer, actuaire et économiste

Time : 35 mn 40 / [1/1]

Y aura-t-il dans les années à venir un doublement du nombre de retraités pauvres ou misérables, plus précisément du nombre de jeunes retraités pauvres ou misérables ? Le passage de l’âge légal de la retraite à 65 ans, qu’Emmanuel Macron veut mettre en œuvre en cas de réélection, va-t-il faire régresser la France ?

La drôle de campagne électorale dans laquelle nous sommes immergés ne donne pas, à notre avis, l’importance qu’il faudrait à ce sujet de fond. Pour l’évoquer en profondeur, nous avons fait appel à Olivier Berruyer.

Olivier Berruyer est statisticien, fondateur du média « Elucid », spécialisé notamment dans des formats graphiques qui permettent de saisir, sur le temps long, les évolutions économiques en France et dans le monde.

Le Média

« Si on ne veut pas baisser les pensions ou augmenter les cotisations, il n’y a qu’un levier, c’est travailler plus longtemps. »

Emmanuel Macron, 18 mars 2022 / France 24 avec AFP

Emmanuel Macron a confirmé lors d’une conférence de presse, le 17 mars 2022, qu’il souhaitait un allongement progressif de l’âge du départ à la retraite à 65 ans.

Le Monde, 18 mars 2022

A propos de Olivier Berruyer :

Il est diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances et, en formation continue, du programme général de management (2008) de l’EM Lyon Business School.

Il est actuaire, profession chargée de l’évaluation et de la valorisation des risques dans l’assurance et la finance, spécialisé en prévoyance collective. Entre 2011 et 2012, il est membre du Bureau de l’Institut des actuaires.

En 2011, il fonde le site web « les-crises.fr », qui traite d’analyses économiques, des crises bancaires, monétaires et institutionnelles et de géopolitique.

Adepte d’une ligne hétérodoxe, son site devient l’un des blogs économiques français les plus fréquentés.

Source :

Article :

Théophile Kouamouo / Le Média

France 24 avec AFP

Le Monde

Note :

Actuaire : Spécialiste de l’application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions de prévoyance sociale, d’assurances et de finances.

Vidéo :

[1] MACRON RÉÉLU ? RETRAITES : LA BOMBE NUCLÉAIRE QU’IL NOUS PRÉPARE – Le Média / YouTube

Photo :

