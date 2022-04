Havre de paix, l’Islande fait face à une hausse inédite de violences : les groupes criminels sont de plus en plus organisés

Time : 25 s / [1/1]

Depuis plus de 12 mois, l’Islande, réputée pour être le pays le plus paisible du monde, fait face à une série de violences commises par des gangs liés à la drogue.

Au sommet de l’Indice mondial pour la paix (Global Peace Index) depuis son intégration au classement en 2008, la petite nation de 375.000 habitants est plus habituée aux récits de crimes dans ses célèbres polars qu’à la une des médias.

L’Islande est en tête du classement de l’Indice mondial de la paix depuis 2008 grâce à sa faible criminalité, ses systèmes d’éducation et de protection sociale solides, ses salaires équitables et l’absence de tensions entre les classes sociales.

Seules quatre personnes ont été tuées par balle en plus de deux décennies.

Mais quatre fusillades ont eu lieu en un peu plus d’un an, dont une mortelle.

En février 2021, un homme a été abattu sous une grêle de balles devant son domicile dans un quartier de la capitale Reykjavik, un meurtre qui a choqué la nation.

Le meurtre était lié au crime organisé, selon la police

« Ils ont plus de liens avec des groupes internationaux que ce que nous avons vu auparavant, ce qui peut constituer un défi pour nos forces de police ».

« Les groupes criminels islandais sont de plus en plus organisés », a déclaré la criminologue Margret Valdimarsdottir.

En février, deux fusillades distinctes liées à la drogue ont eu lieu à Reykjavik à deux jours d’intervalle, l’une dans le centre-ville.

Des policiers non armés

L’Islande est l’un des rares pays au monde où les policiers ne sont pas armés dans leurs tâches quotidiennes.

Toutefois, les voitures de patrouille sont équipées d’armes de poing dans des coffres spéciaux depuis fin 2015, après les attentats sanglants perpétrés par l’extrémiste de droite Anders Behring Breivik en Norvège en 2011.

Seul un petit nombre de policiers, l’escouade Viking est armée en permanence d’armes semi-automatiques ainsi que de gilets pare-balles et de boucliers balistiques.

L’escouade aide la police lorsque des armes sont signalées, le nombre de ces incidents ayant été multiplié par près de six depuis 2014.

S’il n’a pas d’explication à la hausse de la violence, le ministre de l’Intérieur envisage d’équiper les policiers de tasers.

Le chef du syndicat de la police, Fjolnir Saemundsson, a salué l’idée, mais a appelé à davantage de recrutements et de formations.

Avec 682 policiers en 2021, l’Islande possède l’une des plus petites forces de police d’Europe par rapport à sa population, juste derrière la Finlande et près de la moitié de la moyenne européenne, selon l’agence de statistiques européenne Eurostat.

Tempérer l’inquiétude

Studlar, une institution gouvernementale située en périphérie de Reykjavík, s’occupe d’enfants et adolescents de 12 à 18 ans en difficulté – problèmes de drogue, criminalité, graves troubles du comportement…

Son directeur Funi Sigurdsson dit observer lui aussi une légère recrudescence des incidents violents.

Pour ce père de famille de 43 ans, « Avec certains des enfants qui arrivent dans cette institution, on pouvait percevoir dès l’âge de six ans qu’ils finiraient ici ».

« Si nous étions très bien intervenus dès ce moment, nous aurions peut-être pu éviter qu’ils se retrouvent dans cette situation ».