Great Reset : la Bête est là ? Macron, prophète du mondialisme – Pierre Hillard

Synopsis :

Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, présente son dernier ouvrage « Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation » publié chez Culture et Racines.

Cet entretien pour « Politique & Eco » consiste à présenter les racines du mondialisme et ses fruits.

Selon l’auteur, le Covid-19 n’est qu’un outil au service d’une cause supérieure :

« Il y a des manœuvres idéologiques, financières et politiques visant à amplifier l’effet de cette pathologie sur la société française ».

Le but étant l’avènement du « Great Reset », promu par le Forum économique mondial de Davos, qui prévoit une réduction de la population mondiale, un programme de technologies implantables et une monnaie numérique mondiale permettant un suivi à la trace.

Pierre Hillard analyse également la guerre en Ukraine, conflit entre deux factions du mondialisme en rivalité . Et rappelle que « le fond de l’histoire et toujours religieux ».

Un entretien qui décoiffe !

A propos de Pierre Hillard :

Pierre Hillard (né en 1966) a fait des études d’histoire, de sciences politiques et d’études stratégiques. Il réalise sa thèse de doctorat de sciences politiques – Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne – sous la direction d’Edmond Jouve. Il est docteur en science politique.

Ancien professeur en relations internationales à l’École supérieure du commerce extérieur de Paris.

Spécialiste de l’Allemagne, des affaires européennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiés (UE, UNASUR, Union Nord-américaine à l’instigation de Robert Pastor, etc.), du partenariat transatlantique, de l’instauration d’un marché transatlantique sans entraves, des relations euro-arabes, du régionalisme et de la question des minorités nationales.

Il est notamment l’auteur de Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions (2001), de La Décomposition des nations européennes : de l’union euro-atlantique à l’État mondial (2004), de La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial (2007), La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale (2009) et Chroniques du mondialisme (2014), etc…

Il a écrit de nombreux articles sur les sites Géostratégiques, Réseau Voltaire, Conflits actuels, Intelligence et Sécurité, et Balkans-Infos. Il intervient sur divers radios. Il est également intervenu sur France Culture, France Info, Radio Ici & Maintenant, ou encore France 24. Il collabore aux publications du Cercle Jeune France. Il est depuis octobre 2012 éditorialiste sur Boulevard Voltaire.

