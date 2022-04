Indonésie | Lounge in the Sky : un dîner suspendu dans le ciel de Jakarta

Time : 1 mn 12 [Vostvfr] / [1/3]

Les Indonésiens ont désormais la possibilité de prendre leurs repas dans les airs, alors que le pays expérimente son premier restaurant « Lounge in the Sky ».

L’expérience culinaire aérienne suspend les clients à une hauteur pouvant atteindre 50 mètres (164 pieds) à l’aide d’une grue, en fonction des conditions météorologiques.

Indonesians now have the chance to eat their meals in the air, as the country experiences its first “Lounge in the Sky” restaurant. The aerial dining experience suspends customers at a height of up to 50 metres (164ft) using a crane, depending on weather conditions. For about an hour, diners remain strapped into their seats while chefs and servers wear safety harnesses. The concept was developed by two Belgian entrepreneurs and has expanded to dozens of countries since 2006.

Déguster son plat les pieds dans le vide (ou presque). À Jakarta, en Indonésie, le restaurant « Lounge in The Sky » propose à ses clients de dîner dans une nacelle transparente suspendue dans les airs, à 50 mètres du sol. La formule fait recette, puisque c’est complet chaque soir !

Bienvenue dans une expérience culinaire unique en son genre qui propulse la fine cuisine vers de nouveaux sommets !

Le restaurant « Lounge in The Sky » de Jakarta (Indonésie), a ouvert cette semaine. Les clients dînent suspendus dans les airs. Ce concept de « dîner dans le ciel » a été imaginé par deux entrepreneurs belges en 2006 et décliné depuis dans plusieurs dizaines de pays. Sur le principe d’un manège à forte sensation, une grue lève une nacelle géante au sol transparent, aménagée en salle de restaurant, à plusieurs mètres au-dessus du sol (entre 30 et 50 mètres).

« C’est la seule terrasse au monde en dessous de laquelle les oiseaux peuvent voler », se targuait Michaël Chiche, l’un des responsables du projet en Belgique, lors de l’installation pour trois semaines en 2020 du restaurant mobile Bruxelles, cité par l’Agence France-Presse (AFP) dans La Tribune.

Time : 35 s / [2/3]

« Dinner in the Sky » à Bruxelles, avait relevé le défi en offrant une occasion unique de découvrir la haute gastronomie bruxelloise de la manière la plus extraordinaire qui soit : 22 convives et 1 chef « étoilé ».

Une expérience gastronomique inoubliable dans le ciel de la capitale.

« Très excitant »

Les Indonésiens, qui recommencent à sortir après la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, célèbrent cette liberté retrouvée avec des dîners suspendus dans le ciel de Jakarta. Afin de respecter les règles sanitaires, le restaurant mobile est composé de huit tables rondes de quatre, comme de petits îlots flottant dans le ciel. Le concept plaît manifestement beaucoup à Jakarta.

Les convives sont attachés à leur siège, tandis que les cuisiniers et les serveurs portent des harnais de sécurité. « Au début, c’était difficile. J’étais stressée et je n’arrivais pas à avaler la nourriture », explique Yuni, une femme de 29 ans, médecin de profession, qui a testé le restaurant de Jakarta à 50 mètres au-dessus du sol. « Mais après un moment, je suis parvenue à manger. […] C’était très excitant ».

Règles à respecter

Ce restaurant suspendu nécessite des procédures de sécurité strictes ainsi qu’une organisation un peu différente d’un établissement classique. Ainsi, est-il recommandé aux clients de passer aux toilettes avant de gagner leur place, afin que la plateforme ne soit pas obligée de redescendre au sol pendant le repas.

Autres recommandations : être à l’heure et s’habiller en fonction de la météo.

« À 50 mètres de haut, en fonction du vent, la température peut être plus fraîche qu’au sol », rappelle « The Lounge in The Sky » sur son site.

Chaque soir, le « Lounge in The Sky » de Jakarta affiche complet malgré trois services. Les places se sont arrachées plusieurs mois à l’avance, dans la capitale du plus grand pays musulman au monde.

En cette période de Ramadan, les musulmans rompent le jeûne le soir, d’où le succès du restaurant. Pourtant, les menus coûtent cher, entre 1,6 et 3,7 millions de roupies (100 à 238 €).

Certains ont tenté l’expérience. Dinda Dimas explique ainsi qu’elle gardera un très bon souvenir de cette expérience culinaire. La jeune femme confie :

« Le prix est stratosphérique, mais la vue panoramique et ce restaurant façon manège qui tourne le valent largement. Et la cuisine est délicieuse. »

Time : 1 mn / [3/3]

Pendant environ une heure, les convives restent attachés à leur siège tandis que les chefs et les serveurs portent des harnais de sécurité.

Le concept a été développé par deux entrepreneurs belges et s’est étendu à des dizaines de pays depuis 2006.

Pour les amateurs de sensations fortes

