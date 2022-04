Présidentielle 2022 : quand Emmanuel Macron cache son véritable projet – Christian Chavagneux, économiste

Time : 6 mn 31 / [1/2]

L’économiste Christian Chavagneux met en garde sur le plateau de BFMTV sur la guerre sociale que nous préparerait Emmanuel Macron en vue d’une réélection. L’économiste se fonde sur un document : le programme de stabilité budgétaire rédigé par le gouvernement français à destination de la Commission européenne.

Cela faisait des jours que les experts de Bercy planchaient sur les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine en particulier, et de manière générale, sur la politique économique du gouvernement.

Jusqu’où iront les destructions de postes de fonctionnaires, notamment dans l’éducation et la santé ? Macron persistera-t-il en dépit de la conjoncture internationale dans sa politique folle de baisse drastique des dépenses publiques ?

A propos de Christian Chavagneux :

Docteur en économie et titulaire d’un master en économie politique internationale de la London School of Economics, Christian Chavagneux a d’abord enseigné plusieurs années à Sciences Po et à l’université Paris IX Dauphine avant d’être chargé d’études à l’Agence française de développement, puis économiste à la Société Générale et chargé de mission au Commissariat général du plan.

Il est actuellement rédacteur en chef de la revue L’Economie politique et éditorialiste du mensuel Alternatives Economiques, il est aussi chercheur associé au Centre for Global Political Economy de l’université de Sussex.

Il débat tous les samedis matin sur France Inter dans l’émission « On n’arrête pas l’éco », et décrypte régulièrement l’actualité sur son blog et sur Twitter.

Le Prix du Meilleur Article Financier 2012 lui a été décerné pour son article « Des bulles de crédit aux crises financières » -Alternatives Economiques Hors-série n° 091 – décembre 2011.

Time : 2 mn 33 / [2/2]

« Tout le monde se focalise sur le budget 2022. Mais le plus dangereux vient après : le gouvernement envisage une réduction drastique des dépenses publiques, une cure d’austérité comme la France n’en a jamais connue. Les cibles : l’investissement public, les fonctionnaires et la protection sociale. »

Christian Chavagneux, économiste

Cemil Şanli, reporter et journaliste / Le Média

[1] QUAND MACRON CACHE SON VÉRITABLE PROJET – Le Média / YouTube

[2] Les Experts: Budget 2022, la case dépense publique explose – 22/09 – BFM Business / Dailymotion

Pour illustration