Vidéo : Survivre à une coupure d’internet et comment rétablir les connexions

Qu’est ce qu’une coupure d’Internet ? Nous commençons aujourd’hui une nouvelle série d’articles qui explorent les perturbations du réseau Internet. Alors que l’Internet est de plus en plus régulé, il se retrouve aussi de plus en plus victime de coupures selon une étude de 2011. C’est une tendance qui s’accroît, selon un rapport très complet d’Access Now. Ces coupures peuvent avoir différentes raisons, allant d’une faille technique à une volonté délibérée de la part des États d’empêcher les habitants de communiquer, notamment lors de révoltes ou de périodes d’instabilité politique. Bien que la légende veuille qu’il ait été conçu pour survivre à un hiver atomique dans son ensemble, localement, l’accès à Internet peut être coupé. Le réseau Internet étant construit autour d’un assemblage de réseaux autonomes mais inter-connectés, il se pourrait qu’une partie de ces sous-réseaux tombent, sans que les autres ne soient sévèrement impactés. L’information pourrait continuer à circuler dans le reste du réseau. Parce qu’il est un outil souvent central dans la contestation d’un pouvoir illégitime, pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou humaines, il est vital d’étudier comment faire pour maintenir les connexions et ainsi pouvoir disséminer des informations. Dans plus de 140 cas, comme nous l’apprend la page 6 du rapport de Access Now, les gouvernements ont justifié leurs coupures par “la Sécurité Nationale” ou le contrôle des “fausses informations”. Il est souvent évident pour les observateurs qu’en réalité les autorités peuvent redouter la contestation, et donc coupent l’accès à Internet pour limiter la capacité du peuple à s’organiser et à s’exprimer, que ce soit en ligne ou non. Les données révèlent que, quand les autorités parlent de “fausse information”, rumeurs ou discours de haine, ils sont en réalité contraints d’agir en réaction à des manifestations, des élections, des violences sociales ou des activités militantes, entre autres. En utilisant ces menaces comme excuse, il semble que les gouvernements utilisent les coupures comme moyen de contrôler le débat politique et le flux d’informations. ACCESS NOW, THE #KEEPITON REPORT, 2018

Cela démontre sans équivoque l’importance d’un tel outil. Nous allons donc commencer par étudier quels sont les différents types de coupures. Puis, dans un second temps, nous verrons comment contourner les censures et rétablir les connexions. Enfin, quand rétablir une connexion n’est pas possible, ou pas souhaitable, nous verrons comment s’organiser sans internet, voire sans ordinateurs.

Qui coupe internet ? Il faut savoir avant toutes choses qu’Internet à une existence physique, à travers différents types d’infrastructures. Autant les câbles sont importants, autant il existe aussi les entrepôts de données, les opérateurs transnationaux, et des opérateurs locaux, qui ont tous un rôle à jouer. C’est à travers ce mille-feuilles d’acteurs que nos connexions se font, et plus l’opérateur va être en haut de la hiérarchie des interconnexions, plus il aura de pouvoir sur le réseau. Parlons donc coupure. Une coupure, c’est une interruption dans votre connexion au réseau Internet. Cette interruption peut être totale – rien ne passe – ou bien partielle – vous arrivez à vous connecter à certaines parties, mais pas à d’autres. Ou bien la connexion est instable, et empêche une utilisation fluide. La réduction de la vitesse de connexion peut parfois produire des effets comparables à une coupure. Il existe plusieurs moyens de couper la connexion à Internet. Mais en réalité, il n’existe pas une seule connexion, mais des interconnexions, et de nombreuses manières de les réaliser. Et les coupures sont tout aussi variées. Elles peuvent être longues, sur plusieurs mois, comme assez courtes. Elles peuvent avoir plus ou moins de régularité. Étudions donc quelles pourraient être les causes de ces coupures.

Le climat Internet, c’est avant tout une interconnexion entre des ordinateurs à l’échelle du monde. Ces interconnexions se font principalement par des câbles, et à travers d’autres ordinateurs, qui sont sensibles au climat. Un incendie peut par exemple sérieusement compromettre le réseau. La crise climatique en cours, qui provoque des inondations, des glissements de terrain, et autant de choses qui peuvent compromettre nos constructions, est une menace extrêmement importante. La Chine, pays où les paiements en ligne sont monnaie courante, a dû se confronter à cette situation lors d’inondations récentes.

Les animaux Nos infrastructures ne sont pas sensibles qu’au climat, elles le sont dû aussi aux animaux avec qui nous partageons la terre et la mer. Ainsi, comme les rongeurs qui peuvent grignoter des câbles, les requins peuvent attaquer le réseau, comme ça a été le cas au large du Việt Nam.

“Principal Ocean Cables in 1917” by Eric Fischer is licensed with CC BY 2.0

Si vous voulez voir à quoi ressemble la pose des câbles sous-marins aujourd’hui, cette vidéo vous donne une idée.

Les humains Nous autres humains avons aussi une certaine capacité à couper le réseau, que ça soit volontairement, comme par exemple lors de vols de câble, mais aussi parfois sans le vouloir : une dame en Géorgie a ainsi coupé l’accès d’un pays entier en cherchant à recycler du métal dans le sol. Parfois, on ne sait même pas vraiment ce qui a causé une cassure…

Les industriels Une mauvaise gestion des infrastructures peut amener à des coupures. On pourrait parler de la façon dont est géré le déploiement de la fibre, fruit d’une politique économique mortifère, mais French Data Network le fera mieux que nous. Même si le réseau est là, pas sûr qu’il soit utilisable, faute d’entretien, comme à Brooklyn, USA. On se retrouve alors avec des coupures, ou une absence de raccordement à des moments critiques. On peut vous le dire, ça nous est arrivé récemment au Garage. Quand nous avons emménagé dans nos nouveaux locaux (c’est toujours « le Garage » !), notre opérateur a pris plusieurs semaines à nous raccorder. Et une fois que c’était fait, on a subi plusieurs coupures dues à la sous-traitance : les techniciens d’autres opérateurs, trop peu payés pour faire bien leur travail, ont coupé nos fibres pour installer les leurs.

Le temps qui passe Quand toute la bonne volonté de la terre et des humains n’y suffit pas, le temps se chargera de dégrader et de mettre à terre toutes les fibres et les tours téléphoniques. Si vous habitez dans une région du monde où l’investissement dans les réseaux des télécoms est marqué par des politiques racistes, ou une forte ségrégation sociale, le temps entre deux rénovations peut suffire à vous exclure du réseau. N’oublions pas que seulement la moitié de la population mondiale a accès à Internet, et que cela reste très cher dans un certain nombre de régions du monde.

“time” by Katerina Atha is licensed with CC BY-NC-ND 2.0

Ce tour d’horizon nous permet de voir ce à quoi nous avons affaire. Réseau omniprésent et d’une importance critique, internet n’en n’est pas moins fragile et fluctuant. Il convient que nous nous attardions un peu plus sur les capacités des institutions à couper internet. C’est sur elles que nous allons diriger notre action, vu la difficulté pour nous à prévenir les catastrophes venues d’ailleurs. C’est principalement à elles que nous aurons à faire face, dans une forme capitalistique ou étatique, à moins que vous ne songiez sérieusement à vous lancer dans la chasse aux requins. (C’est une mauvaise idée.) Quant au temps qui passe, ou au manque d’investissement dans les infrastructure, ces sujets ont déjà été traités par d’autres.

“midnight crash” by pascal.charest is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Quels genres de coupure? Voyons techniquement comment s’y prendre pour interrompre certains flux internet.

Censure de services Parfois, il ne s’agit pas juste de sites web qui sont bloqués, mais aussi de services, comme des applications de messagerie. Ça a été le cas en Russie, où un tribunal a demandé le blocage de Telegram. Vu la façon dont Telegram se connecte à ses serveurs (utilisation des serveurs de Google, et donc de leurs adresses IP), le blocage a eu des conséquences inattendues. « Alors que le nombre total d’IP bloquées a été fluctuant (bien que majoritairement en hausse) depuis que la Russie a modifié son approche, nous observons quelque chose comme 16 millions d’adresses bloquées en ce moment. Les services concernés incluent Viber, Office 365, les éléments du PlayStation Network, et beaucoup plus. » SOURCE En général, les services trouvent des moyens de contourner cette censure, par exemple en utilisant des IP partagées ou par utilisation de VPN notamment. Dans ce cas, la censure a eu pour effet de bloquer plein de services qui n’avaient rien à voir. Par ailleurs, le ban a été levé en 2020 visiblement parce que c’était un bel échec.

Ralentissement de la connexion Imaginez que vous vous connectiez sur un réseau social pour prendre des nouvelles de la manifestation qui doit avoir lieu dans les prochaines heures. Mais la page semble prendre beaucoup de temps à charger, et quand la page s’affiche, certains éléments ont pris trop de temps à venir et leur chargement a été annulé. En voulant envoyer un message à vos amis, vous vous rendez compte que le message prend plus d’une heure à arriver ; difficile de se retrouver dans la foule dans ces conditions. Ce genre de restrictions est beaucoup plus difficile à répertorier, car plus sournois. Il permet de restreindre l’accès sans toutefois le couper. Il se peut que ce ralentissement ne soit même pas reconnu comme intentionnel, notamment dans les endroits où le service Internet n’est pas très stable de base. Attention, tout ralentissement n’est pas dû à une censure ; on a un bel exemple avec les effets de bords de la panne de Facebook qui a engendré d’autres pannes chez les opérateurs téléphoniques.

Coupure du service 3G/4G/5G Pour beaucoup d’humains dans le monde, la connexion à Internet se fait d’abord par le service mobile, via des smartphones. Et il apparaît que c’est souvent ce moyen de connexion qui est ciblé, car il est principalement utilisé par les particuliers, alors que les entreprises et services d’État utilisent une connexion filaire. Le rapport d’Access Now cité en début d’article offre un panorama édifiant sur la question. Censure de protocoles

Parfois, la surveillance et la censure vont de pair. Les protocoles que nous utilisons pour sécuriser notre connexion, comme HTTPS, permettent d’échapper à certaines formes de censure et de surveillance. Alors, il paraît logique de bloquer ces protocoles, comme c’est le cas en Chine, où le gouvernement utilise le Grand Firewall pour bloquer les versions les plus sécurisées de HTTPS. C’est un jeu du chat et de la souris, parce que des méthodes de contournement peuvent être mises en place. Cela dit, pour la majorité des gens, ces blocages peuvent être difficiles à contourner. Le blocage des VPN est également possible, et courant.

BGP BGP est le nom du protocole qui permet à Internet de fonctionner en tant que réseau des réseaux. Si l’on regarde une carte de l’Internet, comme celle-ci :

Carte de l’Internet, via : http://internet-map.net

On peut voir les différentes couleurs, qui représentent différents réseaux. Entre ces réseaux, les connexions se font au moyen de BGP, qui est en quelque sorte la glue qui permet à l’Internet d’exister. Hé bien, cette glue, elle peut être dissoute. Ça peut être suite à une erreur, comme au Pakistan où en 2008 un opérateur a annoncé à l’Internet tout entier que c’était chez lui qu’on pouvait accéder à Youtube le plus rapidement. Youtube a été inaccessible dans le monde entier pendant un petit moment à cause de ça. Mais parfois c’est très intentionnel, comme lors du début de l’insurrection en Syrie. Vous pouvez voir quand BGP subit des interruptions sur Twitter d’ailleurs. Récemment, Facebook a eu un souci similaire. Des chercheurs ont par ailleurs expliqué qu’il serait possible de casser totalement et de façon grave l’Internet en exploitant des failles du protocole. Bien que compliqué à faire, ça n’en est pas moins possible. Si ça peut vous rassurer, il existe malgré tout des systèmes de surveillance et de contrôle pour éviter que le protocole ne soit abusé, ce qui rend ce genre d’attaques peu susceptibles d’aboutir. . . Perquisition

Quand le blocage au niveau du réseau ne suffit pas, il reste encore l’option d’attaquer directement le serveur sur lequel est hébergé le site web. On pense aux attaques contre The Pirate Bay. C’est une pratique qui est toujours en cours, bien que moins efficace que par le passé. Cette perte d’efficacité est notamment due aux architectures distribuées, type “cloud”, où les sites web sont répartis sur une multitude de serveurs à travers le monde. Au lieu d’être disponibles sur un seul serveur, ils vont profiter d’une redondance globale, permettant à leurs bases de données ou de ressources de ne pas être toutes au même endroit.

.

.

Rétablir les connexions après une coupure d’internet

Comme nous l’avons expliqué, Internet est une collection de connexions entre des ordinateurs. Alors, quand ces connexions cassent, la première chose évidente à faire est donc de réparer des câbles, d’en tirer de nouveaux ! Mais comment faire ?

Avant toute chose, il faut considérer quel est votre domaine d’intervention, et la raison de la coupure. Si c’est une coupure logicielle, une censure, il est possible de la contourner en utilisant un VPN, ou de tenter une connexion via le logiciel Tor. Si vous savez faire, vous pouvez même mettre en place un serveur VPN.

Mais parfois ce sont les câbles qui sont endommagés, comme l’actualité récente nous le rappelle. Et, même si ces câbles sont toujours présents, il se peut que des militants ou des résistants aient décidé de s’attaquer à des infrastructures contrôlées par le gouvernement, auquel cas il ne faut pas forcément s’attendre à ce que la connexion soit rétablie rapidement.

Alors, en fonction de votre contexte, il faudra décider quelle serait la marche à suivre la plus utile : vous reconnecter à l’Internet mondial directement, ou plutôt créer un réseau de communication Internet local. Créer un réseau de communication local, sous le contrôle de votre communauté, peut être réalisé avant la coupure, pour l’anticiper, et il pourra être raccordé dans un second temps à l’Internet global, si vous vous trouvez dans un contexte ne le permettant pas dans l’immédiat.

Nous allons donc étudier comment nous ferions pour créer un réseau Internet local sous notre contrôle dans un premier temps. Puis nous verrons comment nous raccorder au reste de l’Internet. Au passage, nous verrons des solutions qui nous permettent de nous reconnecter à l’Internet global en urgence, sans avoir besoin de créer un nouveau réseau de toutes pièces.

Pour créer un réseau, le plus utile serait d’interconnecter votre quartier, votre village ou votre immeuble. Vu qu’il est rare d’avoir accès à de la fibre optique et que trouver une quantité de câbles suffisante sera compliqué dans l’urgence, il s’agit plutôt ici d’une tactique à moyen-long terme. Évidemment, faire des stocks au cas où n’est peut-être pas une mauvaise idée.

L’Internet n’étant qu’un assemblage de réseaux (Inter-Net), construire votre partie d’Internet n’est pas si difficile : vous en avez déjà un bout chez vous aujourd’hui. En cas de coupure, vous pouvez jeter un câble par la fenêtre, le brancher chez votre voisin, et vous voilà reparti.

Une solution possible serait d’aménager des points d’accès dans votre quartier, reliés entre eux par des câbles Ethernet, eux-mêmes reliés par des routeurs, le tout complété par des bornes Wi-Fi et des serveurs pour héberger des services de stockage et d’échange de données. Un bon exemple est la PirateBox, un système que n’importe quel ordinateur peut héberger et qui contient un forum, un tchat en temps réel et un service d’échange de fichiers.

C’est cette solution qui a été mise en place à Cuba, où l’Internet a été posé dans les villes par les habitants. Avec des switchs Ethernet, de vieux PCs et des câbles Ethernet courant d’une maison à une autre, les cubains ont installé ce qu’ils appelaient le Street-Net.

Et en Europe ?

L’AMAP des Internets

Pour des raisons de rentabilité et à cause de choix de politique industrielle, les quatre gros Fournisseurs d’Accès Internet français laissent de côté certaines personnes, notamment les personnes dont le droit au logement est bafoué. C’est là que les FAI associatifs jouent un rôle essentiel. Les FAI associatifs, en France comme ailleurs dans le monde, fonctionnent sans une logique de profit, mais en répondant aux besoins de leurs adhérents. Pour la petite histoire, le plus ancien fournisseur d’accès à Internet en France qui soit encore en activité aujourd’hui est un FAI associatif fondé en 1992 : il s’agit de French Data Network.

Nous avons rencontré Sacha, membre d’Aquilenet, un Fournisseur d’Accès Internet associatif bordelais. Aquilenet fait partie d’une fédération de FAI, dont FDN fait également partie, ce qui leur permet de partager une partie de leur infrastructure technique. Si un FAI a des soucis, la solidarité entre les membres de la fédération lui permettra de continuer à exister. C’est en contraste total avec la compétition entre FAI commerciaux. Les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) fonctionnent également sur une principe de coopération entre fournisseurs et consommateurs, d’où ce rapprochement.

L’auto-organisation commune des FAI associatifs, des militants du logement et des personnes dont les droits au logement ne sont pas respectés, leur permet d’être en ligne malgré tout. Eux vivent au quotidien la coupure que nous redoutons tous, voyons comment font-ils face à cette situation.

Tu dis avoir installé l’Internet dans un squat, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que des FAI classiques ne pouvaient pas le faire ?

Les FAI classiques peuvent le faire, mais leur procédure ne le permet pas, notamment sur les aspects bancaires. Quand tu es en squat, produire un RIB n’est pas forcément évident. D’autre part beaucoup de FAI imposent un engagement sur une durée assez longue pour qu’ils puissent amortir des frais de mise en service qui sont cachés. Et dans les raisons d’annulation de cet engagement prévues par les FAI, il n’y a pas la case « mon squat s’est fait expulser »…

Comment avez-vous fait, techniquement ?

Comme notre FAI associatif fabrique des bouts d’Internet nous avons plusieurs solutions. On peut par exemple demander à des voisins s’ils veulent partager leur accès, tout en leur garantissant qu’ils ne prennent aucun risque : le squat passera par un VPN, ce ne sera jamais leur adresse IP qui sera vue. Avec cette technique, on a pu fournir de l’Internet avec un relais wifi directionnel et un « partageur » situé à quelques kilomètres… Pour un autre squat, c’est un particulier qui a payé la fibre pour un an : nous avons pris l’abonnement et fait la desserte locale avec un équipement à nous, pour utiliser une adresse IP de Aquilenet qui nous garantit d’être les premiers avertis en cas de recours judiciaire. Et nous en avons profité pour lancer des ateliers de formation numérique aux exilés.

Comment s’est faite l’installation, d’un point de vue organisationnel ?

Souvent nous avons des personnes des squats qui nous sollicitent. Cela nous fait un contact avec qui on peut avancer. Nous savons que le matériel que nous installons peut disparaître en cas d’expulsion, généralement nos contacts le mettent de côté au moment voulu. Sinon nous avons des bénévoles qui participent à la mise en œuvre technique, nous affichons en gros sur un des murs du squat le mot de passe du wifi et c’est tout, nous les laissons en avoir l’usage qu’ils souhaitent.

Est-ce qu’il y a eu des soucis que vous n’avez pas réussi à résoudre ?

Je cherche… mais je ne vois pas. Le plus dur dans le cas des partageurs… c’est la peur, souvent liée à la méconnaissance. Mais s’ils sont prêts à écouter nos arguments, on arrive à trouver un terrain d’entente et cela tisse des liens entre squatteurs et partageurs. Enfin ce sur quoi on n’arrive pas à avancer, c’est que ces squats soient pérennisés, que l’on traite et accueille décemment des demandeurs de logement. Nous nous rendons compte qu’après l’eau et l’électricité, Internet est important pour aider à s’organiser dans ces situations difficiles.

Penses-tu que, en dehors d’un squat, ce genre d’installation serait possible, et pourquoi ?

On le fait ailleurs, c’est notre activité de FAI associatif : on est une sorte d’AMAP de l’Internet. On fait de l’hébergement associatif, on a un centre d’hébergement où tu peux venir avec ton ordi et le laisser branché sur Internet, on fournit du VPN, de l’ADSL et maintenant la Fibre. Du coup on aide pas mal de petites structures autour du numérique.

Il est donc possible avec un peu de connaissances techniques, peu de moyens et surtout l’entraide en groupe, de monter une infrastructure Internet utile et fonctionnelle.

Merci à Sacha d’avoir répondu à nos questions !

Internet, sans câbles et sans électricité

Vous remarquerez que se faire un petit net est donc possible. Mais évidemment, cela demande de l’électricité. Dans les cas où les catastrophes naturelles font tomber le réseau électrique, c’est intéressant de voir comment faire tourner le nouveau réseau sur des sources d’énergie résilientes. Quitte à reconstruire le réseau, autant lui donner une meilleure résilience…

C’est notamment ce sur quoi travaille Télécoms sans frontière, avec qui nous avons également discuté pour écrire cet article. Vous pouvez lire les articles qu’ils écrivent pour rendre compte de leurs missions et vous inspirer par exemple de leurs actions à Haïti, après un tremblement de terre.

Un moyen sur lequel nous pouvons compter dans certains cas, c’est les connexions par satellite. La connexion à Internet via satellite existe depuis longtemps, mais jusqu’à récemment les prix et les performances de ces systèmes les rendaient peu accessibles au grand public. Et bien que les nouveaux systèmes du style Starlink ne soient pas encore totalement au point, ça peut être une solution pour relier son réseau local au réseau mondial. Si vous avez une telle connexion, n’hésitez pas à la partager avec votre communauté.

À votre échelle, vous pouvez déjà construire vous-même une Piratebox solaire en suivant ce guide. Ou même faire un site web solaire, dans une démarche plus low-tech.

Les énergies renouvelables devraient nous assurer une alimentation résiliente pour nos ordinateurs. Mais pour ce qui est de l’interconnexion entre notre ordinateur et le reste de l’Internet, il reste le problème des câbles. Et le gros souci des câbles, eh bien ce sont les câbles eux-mêmes. Un câble, ça coûte cher, ça pèse son poids, c’est difficile à déplacer et à entretenir. La solution évidente à cela est de ne pas utiliser de câbles. Alors utilisons des ondes radio !

Les réseaux « mesh »

Quand le réseau câblé traditionnel fait faillite, des réseaux ad-hoc passant par ondes radio peuvent prendre le relais pour maintenir un minimum vital de communication. Ils peuvent également exister en parallèle. Les réseaux mesh, de l’anglais mesh – filet/maille -, sont, comme ces derniers, des réseaux tissés de nœuds, en proximité les uns des autres. Utiliser des réseaux radio est efficace, plus facile à déployer et plus difficile à démanteler. C’est sur cette technologie que se base un FAI associatif de New York, NYC Mesh.

Utiliser de la radio nous permet d’avoir une grande portée et donc de couvrir de larges zones sans avoir besoin de relier individuellement chaque personne voulant se connecter à un câble. Et la radio nous permet aussi de traverser des endroits qui seraient sinon difficilement franchissables par câble.

Quand on parle de radio, on peut utiliser autant de la FM traditionnelle, dite radio Très et Ultra Haute Fréquence, que de la Wi-Fi. Mais il existe aussi d’autres types d’ondes radio, comme le LoRaWAN, acronyme de long-range wide-area network (« réseau étendu à longue portée »). Et à plus petite portée le Bluetooth peut faire l’affaire. À chaque fois, c’est un compromis à trouver entre la portée et la quantité de données que l’on peut transmettre.

Un des avantage des réseaux mesh c’est qu’ils peuvent être déployés à petite échelle, avec peu de moyens ! Donc si vous vous retrouvez coupé d’Internet et qu’il n’existe pas de réseau sous le contrôle de votre communauté, vous pouvez utiliser votre smartphone pour en créer un rapidement.

Un exemple de communication basé sur un réseau mesh est l’application Firechat, qui a été utilisée à travers le monde, par exemple à Hong Kong en 2014. Mais le développeur n’avait pas prévu son application pour de tels cas d’usage, et après avoir averti ses utilisateurs que leur sécurité n’était pas garantie, l’application ne reçoit désormais plus de mises à jour.

Heureusement, entre-temps, la voie ouverte par Firechat a été suivie de façon plus sérieuse par le projet Briar. Disponible pour le moment sur Android et en bêta pour d’autres plateformes, Briar intègre plusieurs canaux de communications pour être « résiliant » face à la censure, aux coupures, mais aussi à la surveillance.

Selon ses créateurs :

Briar est une application de messagerie créée pour les activistes, journalistes et toute personne désirant une manière de communiquer qui soit sécurisée, simple et robuste. A contrario des applications classiques, Briar n’a pas besoin de serveurs centralisés – les messages sont synchronisés directement en pair à pair. Si l’Internet est coupé, Briar se synchronise via Bluetooth, Wi-Fi, permettant à l’information de circuler en temps en crise. Si l’Internet est disponible, Briar peut se synchroniser via le réseau Tor, afin de protéger les utilisateurs et leurs relations de la surveillance. SOURCE

Briar intègre des blogs, des forums et de la messagerie instantanée, le tout dans une seule application.

Avec le LoRa, un service comme Meshtastic vous permet de créer des groupes de discussion, et d’avoir une très haute portée sans avoir besoin d’Internet, là où Briar nécessite une densité élevée d’utilisateurs pour bien fonctionner. L’idéal serait de combiner les deux.

Vous pourriez aussi simplement créer un réseau Wi-Fi ouvert, sans mot de passe, et rediriger toutes les connexions vers un site web, hébergé localement. Et ensuite relier cet ordinateur au reste du réseau via une connexion satellite.

Lors du Printemps Arabe, un réseau de hackeureuses nommé Télécomix s’est organisé en solidarité avec les révolutionnaires pour leur permettre de rester connectés à l’Internet, épisode raconté dans un article de Médiapart. Ils ont notamment utilisé des ponts radio.

Telecomix Logo, CC0, Link

C’est un peu l’esprit du Mycelium Mesh Project, projet d’anarchistes étatsuniens, qui visent à pouvoir déployer rapidement des nœuds de communication sur les zones d’insurrection populaire, grâce à des réseaux mesh.

L’Internet des services

Une fois que vous avez remis en route le réseau physique, il faut maintenant qu’il y ait des sites web et des services auxquels accéder. Une chance pour nous, c’est que beaucoup d’efforts ont été faits ces derniers temps pour rendre cela plus facile.

Sans attendre une coupure, pour peu que vous sachiez héberger des sites web, n’hésitez pas à faire des copies miroir de sites web que vous visitez souvent, ou que vous considérez d’importance. C’est un peu ce que fait https://web.archive.org, mais plus on a de copies, mieux on est protégé. On se souvient des milliers de miroirs de The Pirate Bay qui ont émergés spontanément lors des tentatives de censure, ce qui fait que le site est toujours en ligne aujourd’hui.

Si en temps normal, vous utilisez les services des GAFAMs, style Google Drive, sachez qu’il existe des alternatives comme Nextcloud. Quand on fait son propre Internet, on peut installer des service comme Nextcloud et donc avoir notre « Cloud » hébergé par nos soins, ou le confier à notre communauté. Si vous avez un vieux PC, vous pouvez installer Yunohost dessus et héberger votre site web, ainsi qu’une pléthore de services. Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts Neutres et Solidaires propose aussi des services en accès libre, pour vous aider à vous dé-Googliser.

Est-ce possible de construire un internet résilient ?

Oui ! Évidemment, si nous vous en parlons c’est parce que ça existe. Est-ce que c’est possible à grande échelle ? Tout dépend de nos besoins, de notre volonté. Mais quand c’est nécessaire, comme à Cuba, c’est possible, et ça se fait. Sachez qu’en France aussi, c’est déjà le cas dans certains endroits. Par exemple, le 19 novembre 2017, quelques bénévoles d’Illyse, un FAI associatif, se sont rendus du côté de Vaugneray pour apporter une connexion Internet en « zone blanche », grâce à un lien établi par des antennes Wi-Fi haute portée.

Time : 5 mn 46 / [1/1]

Maintenant, tout ceci est bien beau, mais ça demande des savoir-faire, ou d’être en contact avec des personnes sachant le faire. Alors, ne faudrait-il pas aussi savoir comment faire sans ? Sans Internet ? Ou comment former des groupes pouvant s’organiser sans ? Ce sera le sujet du troisième article. Aidez-nous à l’écrire en nous rejoignant sur nos groupes de discussions.

La Quadrature du Net

Source :

https://www.illyse.net/

https://www.laquadrature.net/2022/05/06/retablir-les-connexions/

https://www.laquadrature.net/2022/04/21/survivre-a-une-coupure-dinternet/

Article :

Klatu, Censure, Filtrage du Net, Réseaux télécoms, Surveillance, Neutralité du Net, Web, Communication, Résilience, Fournisseurs d’accès à internet (FAI), Bluetooth, Wi-Fi, 3G/4G/5G,

Vidéo :

[1] Installation d’un Lien Internet Radio – Illyse – Association NetFreaks / YouTube

Photo :

Pour illustration