« L’OTAN se sert des Ukrainiens pour faire saigner les Russes » – Emmanuel Leroy, politologue

« Cette guerre entre l’Otan et la Russie est une lutte finale entre deux systèmes qui s’affrontent », Emmanuel Leroy.

Nous avons eu le plaisir de recevoir Emmanuel Leroy, politologue spécialiste de la Russie et président de l’association humanitaire « Urgence Enfants du Donbass ». Début mai 2022, ce dernier s’est rendu à Marioupol (Ukraine) avec un groupe de Français dans le cadre d’une mission de leur association. Dans ce « Défi de la vérité », Emmanuel Leroy nous livre son retour d’expérience de terrain sur ce que la population locale a pu endurer : bombardements, absence d’électricité, carences en nourriture et eau potable. Des conditions de vies inimaginables.

Le politologue revient notamment sur sa visite à la maternité de Marioupol, qui a fait l’objet d’ une attention médiatique internationale , Emmanuel Leroy a pu parler au responsable de la maternité qui lui a confirmé qu’il n’y a pas eu de victimes. Aussi bien en Ukraine qu’en Occident, celui-ci estime que la propagande lobotomise les populations.

Pour le politologue, il ne s’agit pas tant d’une guerre entre la Russie et l’Ukraine que d’une guerre entre l’Otan et la Russie.

Il n’hésite pas à affirmer que l’alliance transatlantique n’hésitera pas à se servir jusqu’au dernier ukrainien pour mettre à genoux leur ennemi.

A propos d’Emmanuel Leroy :

Emmanuel Leroy, politologue, est Président de l’association humanitaire « Urgence Enfants du Donbass ».

Consultant et spécialiste de l’évaluation des risques professionnels dans les entreprises et les collectivités locales, Emmanuel Leroy est également un observateur assidu de la Russie, sujet sur lequel il a commencé à travailler dès le milieu des années 80, lors de la mise en place de la Perestroïka et de la Glasnost par Mikhaïl Gorbatchev.

Il a acquis la conviction dès ces années-là, que la Russie, sortirait lentement de sa dormition, pour apporter au monde une alternative au Système occidental.

Depuis l’an 2000, il œuvre à travers des articles et des conférences, en France et en Russie, au rétablissement des liens d’amitié entre ces deux pays, seul moyen de sortir des griffes de l’idéologie marchande anglo-saxonne.

Depuis 2015, il a mis en place avec un réseau d’amis, l’association humanitaire « Urgence Enfants du Donbass », qui a déjà réalisé trois missions d’assistance pour les enfants victimes de la guerre d’agression sur cette terre slave.

En septembre 2016, il a participé au lancement du site Internet « Stop Russophobie » destiné à contrer les mensonges des médias dominants.

