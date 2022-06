Time : 18 mn 42 / [1/2]

Je vous invite à écouter ces 18 minutes de vidéo. Hallucinant et Inquiétant !

1. « …L’économie française se porte très bien », Bruno Le maire.

2. « …Nous avons atteint la cote d’alerte… », Bruno Le maire.

Guy de la Fortelle, éditeur financier et fondateur de la « Lettre d’actualité » pointe les incohérences de Bruno Le maire.

Le ministre de l’Économie prévient ce matin que l’État ne pourra pas tout faire alors que la hausse des prix va continuer d’augmenter dans les prochains mois.

« Tout n’est pas possible. Des dépenses supplémentaires de l’ordre de 20 ou de 25 milliards d’euros sur le carburant – comme le proposent certaines formations politiques (Les Républicains ou le Rassemblement national, Ndlr) –, sont trop coûteuses. Ou alors, il faudra renoncer à autre chose », a prévenu Bruno Le Maire. « Ce n’est pas possible car nous avons atteint la cote d’alerte sur les finances publiques », a-t-il ajouté, au moment où l’exécutif cherche un compromis avec l’opposition pour son projet de loi sur le pouvoir d’achat. Bruno Le maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance de la France.

Bonus : Charles Sannat

Endettement de la France, la côte d’alerte est atteinte selon Bruno le Maire !

Par : Charles Sannat

C’est un article des Echos (source ici) qui revient sur les derniers propos par le ministre de l’Économie français Bruno le maire.

Vous savez ce que je pense de l’ami Bruno, un éternel optimiste toujours prêt à passer pour le dernier des abrutis ce qu’il n’est en aucun cas, histoire de ne pas déclencher de panique par des propos qui serait mal calibrés.

Bruno, ce qu’il veut c’est la stabilité, et on ne peut objectivement pas lui reprocher cet objectif, puisque d’une certaine manière chacun de nous nous en profitons bien. Nous préférons tous, et moi le premier, vivre dans un monde stable où les supermarchés supermarchent, ou les gendarmes gendarment, ou les pompiers pompiettent et ou les trains roulent… bon pour les trains ce n’est pas certain mais vous voyez l’idée.

Et là tout d’un coup, voilà que le Bruno nous fait presque du François Fillon qui se croyait il y a plus de 10 ans à la tête d’un état en faillite ! C’est ce qu’il avait dit.

Souvenez-vous.

Time : 2 mn 01 / [2/2]

Au lendemain du soutien que François Fillon a reçu du Président de la République le qualifiant de « remarquable », le Premier ministre était en Corse, aujourd’hui. Premier déplacement officiel du Premier ministre sur l’ile, et, plus que ses déclarations sur le dialogue possible avec les nationalistes, c’est une déclaration économique qui a retenu l’attention.

François Fillon n’a pas hésité à affirmer que la France est en situation de faillite financière…

Interview : « Je suis à la tête d’un état qui est en situation de faillite sur le plan financier, qui est depuis 15 ans en déficit chronique, qui n’a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans, ça peut pas durer… les relations entre le président et le Premier ministre sont bonnes par construction, le Premier ministre est là pour mettre en œuvre la politique du président, et quand un Premier ministre n’est pas d’accord avec un Président de la République, il s’en va … on a une telle identité de vue sur les réformes à faire, sur le projet politique qui est le nôtre, on est interchangeable sur le plan des idées ».

Je serais tenté de dire qu’avec cette sortie à l’époque, François Fillon s’était fait tailler un costard, mais quand on connait la suite de l’histoire, ce serait insolent d’écrire une telle chose !

Finances publiques : la « cote d’alerte » est atteinte, prévient Bruno Le Maire

Et oui, ne vous y trompez pas, sous ses airs balourds, il est finaud le Bruno.

Lui il n’a pas dit qu’il était à la tête d’un état en faillite. D’abord parce qu’Elisabeth aurait trouvé qu’il dépassait les bornes (je sais c’est facile mais soyons une bande de joyeux drilles dans ce monde de tristes sires) et puis cela n’aurait pas plu au grand chef à plume du Palais qui doit aller au sommet des Océans, de Jupiter à Poséidon…

Bref, prudent, et fin politique le Bruno a donc pudiquement mis en garde sur les « conditions de financement » de la France qui « ont changé ».

Pour lui « l’Etat français avait « atteint la cote d’alerte sur les finances publiques » ».

« Les conditions de financement ont changé : nous pouvions emprunter à 0 % voire à des taux négatifs, alors qu’aujourd’hui nous empruntons à plus de 2 % », a expliqué Bruno Le Maire. « Une partie de la charge de la dette est indexée sur l’inflation. Quand l’inflation augmente, la charge de la dette augmente de plusieurs milliards d’euros. Ma responsabilité de ministre des Finances, c’est de revenir à des finances publiques équilibrées d’ici 2027 », a-t-il ajouté.

Ben oui mon Bruno.

C’est pas faux !

Et puis en Italie, ils sont même à plus de 4 % c’est dire que cela pourrait en plus être pire !

« Des dépenses de l’ordre de 20 à 25 milliards d’euros sur le carburant, comme le proposent certaines formations politiques, seront trop coûteuses », a-t-il ajouté. « Le gouvernement va « discuter » avec celles qui proposent des baisses de taxes sur le carburant, mais « l’esprit de compromis doit s’accompagner d’un esprit de décision ».

Traduction vous allez vous faire manger par l’inflation et l’Etat ne pourra rien !

Je vous dis depuis des mois et des semaines de vous préparer et de gérer votre résilience face à l’inflation car l’Etat ne vous aidera pas. Même pas parce que l’Etat est méchant ou que Bruno est vilain, mais parce qu’ il n’y a plus de sous dans les caisses !

Alors les aides de l’Etat se sera toujours trop peu et trop tard.

Vous êtes votre meilleure chance de vous en sortir face à l’inflation à condition de mettre en place des stratégies pertinentes et efficaces et il faut commencer par vos ressources et vos revenus.

Les aides seront donc ciblées sur les plus faibles (logiques) et d’un montant limité (prévisible).

Bruno le Maire dit que… « La politique, c’est des choix (…). Il est impératif de réduire l’endettement public » mais « il faut, dans le même temps, protéger nos compatriotes qui sont les plus fragiles, mais les protéger de manière responsable ».

Vous protégez de manière responsable cela veut dire « trop peu et trop tard », ou encore pas grand-chose pour pas grand monde !

Travaillez votre PEL, allouez au mieux votre capital (le P de patrimoine), travaillez votre Emploi et votre localisation. Dans le contexte actuel travailler loin sera de moins en moins possible si vous n’avez pas de transport en commun, cela veut dire que sans attendre, alors qu’il y a encore du travail ou un marché immobilier relativement fluide, vous devez faire venir le travail à vous, ou faire aller votre logement vers votre travail. Je sais que ce n’est pas simple de déménager surtout lorsqu’il y a femme et enfants, et en plus j’ai des poules et des chats c’est vous dire le manque de mobilité de notre ménagerie, pourtant c’est ainsi que vous pouvez anticiper et améliorer votre quotidien sans attendre d’aides de l’Etat.

Ce n’est qu’un exemple. Ceux qui veulent aller plus loin sur la résilience et mettre en place leur propre plan peuvent s’abonner à la Lettre STRATEGIES et vous pourrez télécharger le dossier spécial avec la méthode complète pour concevoir votre propre plan de résilience personnel. Tous les renseignements se trouvent ici (tout abonnement donne accès à l’ensemble des dossier déjà édités).

Dans tous les cas, entendez ce que vient de déclarer Bruno le Maire : Les aides seront limitées et très ciblées parce que les caisses sont vides.

Vous êtes votre meilleur atout, et votre famille, vos enfants, vos proches et tous ceux que vous aimez compte sur vous.

La résilience et la préparation ne sont pas une option mais une obligation pour tous ceux qui ont « charge d’âmes ».

Nous ne sommes pas seuls et nous avons le devoir moral de nous occuper de nos proches qui comptent sur nous.

En résumé

C’est le peuple français (pas les nantis de la nation) qui va payer la dette pour le plus grand bonheur de la haute finance mondialiste.

David Graeber (1961-2020), anthropologue et militant anarchiste américain et figure de proue du mouvement « Occupy Wall Street »

« La façon la plus simple de désobéir à la finance, c’est de refuser de payer les dettes »

