Inflation : Avis de Tempête en Europe. Préparez-vous au pire – Tatiana Ventôse

« Nos gouvernements ont promu l’insécurité économique, sociale et physique comme un modèle.

Ils ont cédé le pouvoir à des capitaux financiers mobiles, nous rendant dépendants de chaînes d’approvisionnement mondiales, et nous obligeant à nous adapter à des changements extrêmement rapides, en fonction d’avantages comparés qui ont affecté profondément notre économie.

Et ce d’autant plus que notre pays a été désossé par les charognards qui se sont retrouvés au gouvernement, complices d’un capitalisme financier…

Alors nous sommes devenus dépendants des autres, des fluctuations du marché international… »

Tatiana Ventôse

A propos de Tatiana Ventôse :

Tatiana Ventôse, de son vrai nom Tatiana Jarzabek, est une vidéaste web politique française. Elle est principalement connue en tant qu’animatrice et cofondatrice du « Fil d’actu » ainsi que pour les analyses politiques qu’elle publie régulièrement sur sa propre chaîne YouTube « Tatiana Ventôse ».

Tatiana Ventôse étudie l’anglais, l’espagnol et les civilisations britannique et hispanique jusqu’en master. À cette occasion, elle passe plusieurs années à l’étranger, comme étudiante Erasmus puis assistante de langue et enseignante de français en Angleterre. À son retour en France, elle s’inscrit au CAPES d’anglais, qu’elle obtient. En 2014, elle commence à enseigner en tant que professeure d’anglais en Seine-Saint-Denis. Elle démissionne de l’Éducation nationale peu de temps après.

Fin novembre 2018, la vidéaste est présente aux côtés des Gilets jaunes. Elle fait également partie des vidéastes qui analysent le mouvement. Elle déclare en 2022 qu’elle fut « à 100% avec le mouvement des ronds-points ».

Parcours de vidéaste

En octobre 2015, Tatiana Ventôse fait partie d’une équipe d’une dizaine de jeunes — dont aucun n’est journaliste — qui créent « Le Fil d’Actu », un JT diffusé sur YouTube qui tente de « proposer une lecture différente de l’actualité, loin du flux d’informations en continu des chaînes [télévisées] », « l’anti-BFM TV ». Elle choisit son pseudonyme « Ventôse » en référence aux lois de ventôse an II.

En janvier 2017, Tatiana Ventôse reçoit le quatrième « Prix éthique » de l’année de la part de l’association Anticor :

« Cette année, Anticor a fait la part belle aux jeunes en récompensant « Osons causer » et « Le Fil d’Actu ». L’association reconnaît ainsi l’importance des nouveaux médias dans la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et le gaspillage de l’argent public. »

En 2019, Tatiana Ventôse fait partie du « Top 5 des créatrices à découvrir en 2018 » mises en avant par YouTube pour la journée internationale des femmes.

En juillet 2022, Le « Fil d’Actu » compte 274 000 abonnés et sa chaîne YouTube « Tatiana Ventôse » affiche 287 000 abonnés.

