IEF : L’école à la maison est en danger ! Les académies écrasent les familles – Maître Jody Granados

Pour cette rentrée de septembre 2022 les parents souhaitant faire l’école à la maison, l’Instruction En Famille (IEF), sont passés du régime déclaratif au régime d’autorisation dérogatoire. Des centaines de parents ont donc eu la mauvaise surprise de voir leur dossier de demande d’autorisation refusé en bloc par les académies pour des raisons souvent sans fondement légal.

C’est le cas de Camille, maman et professeur elle-même, qui s’est vu refuser l’IEF pour sa fille de deux ans et demi. Selon l’académie dont elle dépend et malgré un projet pédagogique sérieux, il s’agirait d’« un souhait relevant de convenances personnelles ». Un comble !

Dans ce chaos judiciaire, maître Jody Granados, spécialiste du droit administratif et de l’enseignement, a pris le parti de défendre les familles pour les aider à formuler des recours administratifs .

La bataille pour la liberté de l’enseignement est lancée, mais elle est loin d’être gagnée et finie…

