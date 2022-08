Le Forum économique mondial (FEM) estime qu’il serait « rationnel » de pucer vos enfants

La dernière technologie/politique très controversée que le Forum économique mondial (FEM) a entrepris de normaliser est l’idée d’implanter des puces de localisation dans les humains.

Il n’y a pas si longtemps, ceux qui spéculaient sur un avenir où cela se produirait étaient considérés comme des théoriciens du complot, mais aujourd’hui, l’organe le plus vocal des élites mondiales prédit que les implants de puces finiront par devenir une simple marchandise.

Et le Forum économique mondial estime que l’implantation de puces dans les enfants pourrait être considérée par les parents comme une décision « solide et rationnelle ». Tout cela apparaît dans un billet de blog sur le site de l’organisation consacré à l’avenir de la réalité augmentée (RA) et à ce qui est appelé « une société augmentée ».

Comme dans de nombreuses autres prises de position du FEM sur l’avenir de divers types de technologies, l’accent est mis sur l’insertion de la « bonne chose », c’est-à-dire sa propre « vision » de la direction que celles-ci devraient prendre, avec la mention inévitable de parties prenantes non définies de la société qui détiendront la clé de la question éthique de tout cela.

Le FEM parle de l’utilité supposée de la réalité augmentée (RA) dans des domaines tels que les soins de santé, l’éducation et les milieux professionnels, avec l’idée sous-jacente de fournir des lignes directrices sur la manière de réguler « éthiquement » ce vaste pouvoir potentiel – et donc, en fin de compte, de le contrôler.

Le Forum économique mondial considère que la réalité augmentée (RA) et les technologies similaires sont transformatrices, mais qu’elles ont besoin « du soutien, de la vision et de l’audace appropriés ».

Une fois de plus, on ne comprend pas très bien pourquoi le mot « audace » est utilisé, à moins qu’il ne s’agisse d’un euphémisme pour vendre certaines « visions » assez scandaleuses exprimées par le FEM, comme le remplacement des médicaments par des implants cérébraux qui manipuleront le corps à l’aide d’impulsions électriques, et l’association de toutes sortes de puces implantées dans les humains par le biais de la chirurgie, avec des capteurs que l’on pourrait trouver dans une chaise.

Ainsi, grâce à « l’intégration transparente », la qualité de vie de tous s’améliorera, promet le groupe basé à Davos.

« Aussi effrayants que puissent paraître les implants de puces, ils font partie d’une évolution naturelle que les objets connectés ont connue autrefois. Les appareils auditifs ou les lunettes ne sont plus stigmatisés », peut-on lire dans le billet de blog. « Ils sont des accessoires et sont même considérés comme un article de mode. De la même manière, les implants vont évoluer vers un produit de base. »

Mais les détracteurs de ces tendances affirment que leur opposition n’a rien à voir avec les « stigmates » – plutôt avec de sérieuses préoccupations concernant les droits civils, la vie privée et le concept même d’autonomie humaine.

Le Forum économique mondial suggère qu’il existe des moyens de « faire en sorte que ces technologies étonnantes fassent éthiquement partie de nos vies ».

Article :

Strategika

Didi Rankovic / Reclaim The Net, le 20 août 2022

Traduction Anguille sous roche

Photo :

Pour illustration