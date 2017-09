Time : 1 mn 45

L’impact inquiétant des écrans sur notre sommeil

Les tablettes et les smartphones seraient responsables de la mauvaise qualité de notre sommeil

Au laboratoire de chronobiologie de Bâle, en Suisse, trois volontaires sont ici pour dormir.

L’expérience : l’un se couche avec un livre, un autre avec une tablette, le dernier avec une tablette et d’étranges lunettes. Elles bloquent les rayons bleus qui proviennent de l’écran de la tablette.

Cette lumière bleue intéresse les scientifiques. Elle a un impact considérable sur le sommeil. Le volontaire qui a la tablette mais ne porte pas les lunettes n’a pas du tout sommeil quand les autres dorment déjà. Les rayons bleus des écrans bloqueraient la mélatonine, hormone du sommeil.

« La mélatonine est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, qui va permettre l’endormissement et va permettre un sommeil réparateur. », explique le Dr Antoine Viola.

Elle est donc essentielle pour votre sommeil et son effet régénérateur. Exposé aux écrans, notre cerveau produit 25% de mélatonine en moins. On s’endort moins vite et on dort moins bien.

Les adolescents sont les premiers concernés

Cette découverte est inquiétante surtout pour les adolescents qui font partie de cette génération hyper connectée. Un sur quatre ne dort pas assez.

Axel est un adolescent : « C’est vrai que la journée, j’ai des moments de fatigue à cause de ce manque de sommeil. », admet le jeune homme.

Il devrait dormir 9 heures par nuit à son âge, il ne dort parfois que 6 heures.

