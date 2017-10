Âmes sensibles et enfants’abstenir

Vidéo 1 – Time : 1 mn

Vidéo 2 – Time : 1 mn 20

Vidéo 3 – Time : 2 mn 34

Vidéo 4 – Time : 3 mn 50

Vidéo 5 – Time : 5 mn 11

5 Phénomènes paranormaux étranges et… dérangeants

Synopsis :

Traductions rapprochées.

Vidéo 1 : Un homme est frappé, jeté au sol et traîné dans un couloir par une entité qui s’évanouit aussi mystérieusement qu’elle est apparue.

Vidéo 2 : En 2013 dans la ville de Luton (Angleterre), les caméras CCTV du bar Jimmy’s World Grill ont filmé deux chaises, une serviette et un menu bougeant seuls… Mû par une présence invisible.

Les restaurateurs ont pu visionner l’étrange scène sur leurs caméras de vidéo surveillance après qu’un client les ait informés d’un bruit fort mystérieux provenant de la salle.

Pendant son repas, une cliente avait entendu un bruit derrière elle, mais lorsqu’elle se retourna pour voir ce que c’était… il n’y avait rien.

La vidéo montre une femme seule qui quitte la table. Quelques minutes plus tard, la chaise bouge vers l’arrière, le menu se déplace légèrement, la serviette saute de la table et, le plus spectaculaire… l’assiette est projetée de la table et se casse sur le sol.

Vidéo 3 : Cette vidéo fut présentée par le responsable de la sécurité qui travaillait le 14 septembre 2003, à l’hôtel Wingate dans l’Illinois aux Etats-Unis. Selon lui, les personnes séjournant à l’hôtel se sont plaintes de cris provenant du 2ème étage – en particulier de la chambre n ° 209.

Au fil des ans, plusieurs plaintes de bruits étranges provenant de cette chambre furent signalées.

Vidéo 4 : Cette vidéo de caméra de surveillance est censée avoir été filmée dans un hôtel en Malaisie dans ce qui ressemble à une cantine ou un restaurant.

Elle montre une femme seule, assise tranquillement en train de manipuler son téléphone.

Soudainement quelque chose la choque. Alors, la chaise à côté d’elle se déplace d’elle-même et la femme est jetée sur le sol.

Ce qui semble être un poltergeist projette une grande table à travers la pièce.

Vidéo 5 : 2012, dans les bureaux de Castlefield House au milieu de la nuit, un métrage de vidéo surveillance montre des piles de feuilles de papier qui voltigent dans une pièce, une porte qui claque, des tiroirs qui s’ouvrent tous seuls, une chaise se déplaçant à travers le bureau et des ombres qui traversent les murs.

Cet immeuble fut surnommé « l’immeuble le plus hanté de Manchester. »

Le bloc abrite des dizaines d’entreprises, y compris plusieurs sociétés financières et de relations publiques.

Fake ou Réalité

The truth is out there

Source :

