Rainbow Crystal Land : une communauté alternative en Colombie (Vidéo)

Ils ont fait le choix de vivre ensemble, loin des villes, à la façon des Amérindiens. Ils s’organisent en autonomie et travaillent la terre.

Partout sur la planète, nos modes de vie se sont peu à peu uniformisés. Occidentalisés, pourrait-on dire. Pourtant, ici et là, des hommes et des femmes font le choix de revenir à des habitudes moins modernes, plus collectives et plus proches de la nature. Exemple en Colombie où des voyageurs ont décidé de poser leurs bagages pour vivre ensemble.

Baptisé Rainbow Crystal Land Colombia, cette communauté cosmopolite essaie de se rapprocher du mode de vie des indigènes amérindiens, en harmonie avec la nature et la terre qu’il travaille pour subvenir à ses besoins. Une autre approche des besoins matériels, mais, aussi et surtout, une autre façon d’appréhender la vie, les autres et les émotions.

Pour se faire une idée de ce que ça donne, voyez ce reportage signé Christophe Vanheuverzwijn :

Time : 15 mn 10

Alors, bien entendu, cette façon de vivre n’a rien d’universel, il n’y a aucune raison qu’elle convienne à tout le monde. Mais elle montre que d’autres voies sont possibles, que d’autres habitudes sont envisageables. Comme dit dans la vidéo par un membre de cette communauté, il suffit de faire « un premier pas » vers autre chose.

Alors, copier, pas forcément, mais s’en inspirer, ça, sûrement.

Source :

http://rainbowcrystalland.org/

https://positivr.fr/communaute-crystal-land-arc-en-ciel-colombie/