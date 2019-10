Comment Emmanuel Macron engraisse les ultra-riches [Vidéos]

Time : 5 mn 49 / [1]

Emmanuel Macron / Pour illustration

Synopsis :

La propagande gouvernementale nous disait que les bénéficiaires des baisses d’impôt allaient investir cet argent dans des entreprises, mais les plus riches ont utilisé cet argent tombé du ciel pour se payer des biens de luxe ou des voyages à l’étranger, ou l’ont utilisé pour effectuer des placements en Bourse.

Les réformes gouvernementales bénéficient surtout aux 1% les plus riches

Emmanuel Macron / Pour illustration

Emmanuel Macron président des riches ? Une étude menée par l’Institut des politiques publiques (IPP), un organisme d’évaluation indépendant, confirme ce constat. Des mesures fiscales au détriment des personnes modestes et surtout des retraités. Les très hauts revenus ont bénéficié des mesures fiscales sur le patrimoine, à savoir la suppression de l’Impôt sur la fortune (ISF).

La suppression de l’impôt sur la fortune au profit de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la création du prélèvement forfaitaire unique (flat tax) de 30%, expliquent ce triste constat. La taxation des revenus du patrimoine mobilier a été allégée ainsi que les plus-values financières sur les ventes d’actions. Or les 1% les plus riches représentent tout de même 30% du total des revenus du patrimoine et concentrent près de 50% des revenus tirés des plus-values.

La suppression de l’ISF et du PFU devaient coûter 4,5 milliards d’euros à l’État.

Time : 4 mn 43 / [2]

Emmanuel Macron / Pour illustration

Source :

https://blogs.mediapart.fr/thierry-paul-valette/blog/121018/les-reformes-gouvernementales-beneficient-surtout-aux-1-les-plus-riches

Article :

Thierry Paul Valette / Mediapart

Vidéo :

[1] COMMENT MACRON ENGRAISSE LES ULTRA RICHES – Le Média / YouTube

[2] MACRON, PRÉSIDENT DES RICHES : LA PREUVE – Le Bon Sens / YouTube

