Les bienfaits de lire avant de dormir

Plus qu’une habitude, c’est un plaisir. Lire avant de dormir nous libère d’une journée de préoccupations. Il s’agit d’un moment privé où nous nous immergeons dans une mer de lettres, dans un monde de possibilités qui nous conduit par la main et emmène l’esprit vers des scénarios passionnants. Cette habitude est l’une des favorites de notre cerveau car il aime être nourri, stimulé, séduit chaque nuit…

Certaines personnes éteignent la lumière de leur table de nuit ou de leur chambre à la fin du dernier chapitre de leur livre. Elles le font avec ce plaisir enivrant lorsqu’elles perçoivent le poids du sommeil sur leurs paupières et le calme dans leur esprit qui, peut-être, glisse déjà dans le monde des rêves. D’autres, éteignent la lumière tard au petit matin, après avoir visionné de nombreux chapitres de leur série préférée. Certains se laissent tomber sur l’oreiller après avoir passé quelques heures entre les réseaux sociaux, les e-mails ou les groupes WhatsApp.

« Il n’y a que deux choses avec lesquelles vous pouvez vous coucher : une personne et un livre. » -Ray Bradbury-

Chacun possède ses habitudes, ses coutumes et son mode de vie. Cependant, que nous le voulions ou non, ces routines avant le repos nocturne déterminent dans de nombreux cas notre qualité de vie. Si lire avant de dormir a toujours été une tradition ancienne et habituelle, elle est aujourd’hui en voie d’extinction.

Qu’il en soit ainsi n’est pas seulement une véritable peine. C’est en outre une façon de négliger notre santé et celle de notre cerveau. Voyons cela en détail.

Lire avant de dormir et ses avantages insoupçonnés

Prendre une douche relaxante, mettre des vêtements confortables, préparer un bon thé, puis aller au lit avec un livre. C’est simple, économique et enrichissant. Plus encore, cela peut même changer nos vies de plusieurs façons.

Pour ceux qui pensent que nous exagérons, il suffit de se référer à ce que la science nous en dit. Lire avant de dormir est finalement une forme simple de bonheur que nous ne devrions pas abandonner.

Pour illustration

C’est une forme de relaxation très efficace

Une étude réalisée par l’organisation « The Sleep Council » au Royaume-Uni, a conclu avec quelque chose de très intéressant. À savoir, lire entre une demi-heure ou une heure juste avant de dormir réduit considérablement nos niveaux de stress.

L’esprit se distrait et s’éloigne de nos pressions quotidiennes. Nous lui offrons un scénario où il peut se libérer, se sentir en sécurité et relativiser.

De même, il a été possible de démontrer que nos muscles se détendent également. Plus encore, notre respiration ralentit et devient plus rythmée.

La lecture est pour les experts la meilleure alternative à la télévision ou aux appareils électroniques. Ces derniers « trompent » le cerveau en lui faisant croire qu’il fait encore jour. Tout cela est dû à la lumière bleue, laquelle réduit de manière directe la production de mélatonine.

Elle améliore notre résistance cognitive

Bien qu’à l’heure actuelle nous ne puissions toujours pas guérir les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, il existe un élément en notre faveur. Nous avons la possibilité d’entraîner notre cerveau pour le rendre plus résistant, plus fort face au déclin cognitif.

Une façon d’y parvenir est de lire. Si, en outre, nous prenons l’habitude de lire juste avant de dormir, nous optimiserons encore plus nos processus cérébraux. Nous gérerons mieux le stress. Nous dormirons mieux. Nous stimulerons notre mémoire, notre agilité mentale, notre imagination … Cela vaut la peine de le prendre en compte.

Pour illustration

Elle donne un coup de pouce à notre créativité

Un cerveau détendu promeut un esprit créatif. Une personne qui, nuit après nuit, se nourrit d’histoires, d’apprentissages, de récits, de possibilités et de fabuleuses découvertes, pousse encore plus loin son inventivité, son originalité et sa possibilité de création. Des experts en psychologie de la lecture telle que Keith E. Stanovich, de l’Université de Toronto, soulignent par ailleurs que peu de routines peuvent être aussi bénéfiques pour nos enfants.

Lire avant de dormir améliore leur culture, leur vocabulaire et leurs compétences expressives. Cela leur permet en outre de développer leur pensée abstraite.

Pour illustration

Elle améliore notre empathie

Raymond Mar, psychologue à l’Université de York au Canada, est l’une des personnes qui a le plus fourni de travaux et d’études pour défendre la prémisse suivante : lire nous aide à être plus empathique. Les romans, les récits nous offrent une opportunité unique de développer cette capacité. Nous nous identifions aux personnages, nous souffrons avec eux, nous rions et nous aimons à leurs côtés …

Tout cela laisse une marque. Tout cela nous invite à améliorer davantage notre capacité empathique. Par ailleurs, et aussi curieux que cela puisse paraître, lire avant de dormir améliore ce processus. Nous nous concentrons beaucoup plus sur nos lectures à ces heures. Nous sommes davantage concentrés pour capturer les émotions, pour les rendre plus vives dans notre cerveau.

Elle nous permet de jouir d’un plus grand calme intérieur

Peu de choses peuvent être plus négatives que d’aller au lit de mauvaise humeur. Agacé par une journée de travail compliquée. Gêné par un certain désaccord avec notre conjoint. Préoccupé par les nouvelles, par ce qui est arrivé hier, par ce que nous devrons faire demain.

Nous pouvons « briser » ce cycle d’inquiétude grâce à la lecture. Lire avant de dormir s’apparente au fait de prendre un billet direct pour une île de paix. Cela nous permet d’être quelqu’un de différent, avec d’autres routines, d’autres peaux et d’autres missions. Nous pouvons, juste pour une demi-heure ou deux heures, nous permettre de nous connecter avec cet univers parallèle pour nous reposer de la réalité.

Le faire, nous offrir ces moments quotidiens de la paix permet d’entraîner notre cerveau dans l’art de la tranquillité et de la détente. N’hésitons donc pas pratiquer cet exercice tous les soirs. Notre santé en vaut la peine.

Prenons un livre de papier (non électronique) et laissons-nous mené là où il le souhaite.

Pour illustration

Source :

https://nospensees.fr/lire-avant-de-dormir-une-habitude-que-votre-cerveau-aime/

https://fr.sott.net/article/32479-Lire-avant-de-dormir-une-habitude-que-votre-cerveau-aime

Article :

Nos Pensées / Sott