Un voyage à travers Paris en 1890 | A Trip Through Paris, France in late 1890s [Vidéo]

Ce Youtubeur et développeur a réussi à restaurer une vidéo d’archives du Paris des années 1890-1900. Une transformation fascinante !

Denis Shirayev est un Youtubeur et développeur russe. Il y a quelques jours, il réussissait à restaurer une vidéo de la vie à New York en 1911. Plus récemment, il a réussi la même chose pour le Paris de la Belle Epoque (1890-1900). Découverte.

Cette petite vidéo d’archives était donc à l’origine en noir et blanc et avec une qualité d’image peu précise. Maintenant, c’est une vidéo avec des images en ultra haute définition (4K), à 60 images par seconde (FPS) et colorisée.

Comment est-ce possible ?

Il a d’abord utilisé un logiciel extrêmement puissant de redimensionnement des images sans perte. C’est l’intelligence artificielle de Gigapixel AI, de Topaz Labs. Et puis, pour augmenter le nombre d’images par seconde (fps), il s’est servi d’un outil de Dain. Enfin, pour ajouter des couleurs et de la musique à la vidéo, il a utilisé les algorithmes de DeOldify.

Un résultat très réaliste.

https://positivr.fr/il-restaure-une-video-realisee-a-paris-dans-les-annees-1890/

https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/video-plongez-dans-le-paris-de-la-belle-epoque-grace-a-un-film-restaure-en-4k

Alice Claux / Positivr

[1] [60 fps] A Trip Through Paris, France in late 1890s / Un voyage à travers Paris, 1890 – Denis Shiryaev / YouTube

