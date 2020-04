Coronavirus : une maladie pouvant être liée au Covid-19 touche des enfants au Royaume-Uni et en France

Des deux côtés de la Manche, les autorités sanitaires s’interrogent sur un possible lien entre le Covid-19 et l’apparition d’une maladie ressemblant à la maladie de Kawasaki ou encore le syndrome du choc toxique. Quelques enfants atteints du coronavirus présentent également des symptômes qui s’en rapprochent, comme les troubles intestinaux et l’inflammation cardiaque. Selon le ministre britannique de la Santé, il pourrait s’agir d’une nouvelle maladie liée au coronavirus.

Après le Royaume-Uni, c’est au tour de l’hôpital Necker à Paris de donner l’alerte après que de jeunes enfants ont été hospitalisés avec des syndromes inflammatoires graves.

Existe-t-il un lien entre la pandémie de coronavirus et la maladie de Kawasaki ? C’est ce que tentent de savoir les autorités sanitaires britanniques qui alertent sur cette maladie grave touchant depuis peu un petit nombre d’enfants, a indiqué mardi le ministre de la Santé Matt Hancock.

Cette maladie apparue récemment ressemble à la maladie de Kawasaki, un syndrome vasculaire affectant les jeunes enfants et dont la cause reste indéterminée. Selon l’hôpital Necker qui alerte sur ce phénomène, une vingtaine de cas similaires ont été recensés en région parisienne.

« C’est une nouvelle maladie qui, selon nous, peut être causée par le coronavirus», a déclaré Matt Hancock à la radio LBC. «Nous ne sommes pas sûrs à 100% parce que certaines des personnes qui l’ont contractée n’ont pas été testées positives (au coronavirus). Nous faisons donc actuellement beaucoup de recherche. Mais c’est quelque chose qui nous préoccupe », a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué qu’il y avait « un petit nombre de cas ». « Il s’agit d’une maladie très rare, mais je pense qu’il est tout à fait plausible que cela soit dû à ce virus, du moins dans certains cas », avait déclaré lundi le chef des services sanitaires, Chris Whitty, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur le coronavirus.

Douleurs abdominales, troubles gastro-intestinaux et inflammation cardiaque

La société britannique de soins intensifs pédiatriques (PICS) avait relayé lundi une alerte du service public de santé anglais, NHS England, concernant une petite augmentation du nombre de cas d’enfants gravement malades, certains atteints du Covid-19, d’autres non. Leurs syndromes se rapprochaient de ceux de la maladie de Kawasaki et du syndrome du choc toxique. Parmi les symptômes des jeunes patients figurent des douleurs abdominales, des troubles gastro-intestinaux et une inflammation cardiaque.

Le professeur Russell Viner, président du Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), a rappelé qu’il y avait une faible probabilité pour que des enfants atteints du coronavirus deviennent gravement malades. « Nous savons qu’un très petit nombre d’enfants peut devenir gravement malade du Covid-19, mais c’est très rare », a-t-il déclaré dans un communiqué, soulignant que « les enfants semblent faire partie de la population la moins touchée par cette infection. »

Une vingtaine de cas en région parisienne

La France compte elle aussi une vingtaine de cas identifiés présentant ce type de syndromes, comme l’a signalé le centre de référence des maladies cardiaques congénitales complexes, le M3C-Necker, dans un message aux autres unités de l’hôpital. « Il est devenu clair depuis environ 3 semaines qu’un nombre croissant d’enfants de tous âges a été hospitalisé dans un contexte d’inflammation multi-systémique associant fréquemment une défaillance circulatoire avec des éléments en faveur d’une myocardite. La présentation clinique est pléomorphe et peut en imposer pour une forme incomplète de la maladie de Kawasaki, ce d’autant que certains ont des dilatations coronaires », explique le professeur Damien Bonnet, du M3C-Necker. Une « alerte à caractère épidémique » qui est « cruciale dans une période où l’activité programmée est susceptible de reprendre et à l’heure du déconfinement », ajoute-t-il. Sans affirmer qu’il existe un lien entre les deux pathologies, le professeur et son équipe s’inquiètent du « démarrage de cet afflux de jeunes patients est retardé par rapport à celui de la pandémie en Ile-de-France » et qu’ils ne s’expliquent pas.

« Ce sont des enfants qui ont entre 2 et 10 ans, qui n’ont pas d’antécédent notable, et pas de maladie chronique », confirme dans la Dépêche du Midi le docteur Isabelle Kone Paut, professeure de rhumatologie pédiatrique à l’hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris. « Depuis un mois, on reçoit régulièrement des appels de réanimateurs pour des enfants qui présentent un tableau de myocardite sévère et qui ont en plus des signes de la maladie de Kawasaki, certains d’entre eux ont été testés positifs au Covid-19 », poursuit cette spécialiste.

« C’est une alerte que nous prenons très au sérieux en France, nous lançons un signal, il faut être vigilants », indique de son côté le professeur Alexandre Belot, rhumatologue et pédiatre à l’hôpital Femme, Mère Enfant à Lyon dans les colonnes de la Dépêche.

« Rien ne permet d’établir aujourd’hui un lien entre la maladie de Kawasaki et le Covid-19 mais nous constatons que des enfants testés positifs au Covid-19 développent des symptômes qui correspondent à ceux de la maladie de Kawasaki comme une tension instable et une myocardite pour les formes graves », ajoute Alexandre Belot, par ailleurs chercheur à l’Inserm.

À part un enfant en Angleterre qui est décédé, une prise en charge rapide et adaptée a permis d’améliorer rapidement l’état clinique des enfants, rapporte le Pr Damien Bonnet à l’hôpital Necker.

Source :

https://www.carpedemm3c.com/

http://www.maladiesrares-necker.aphp.fr/m3c/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Kawasaki

https://www.doctissimo.fr/sante/news/Une-maladie-peut-etre-liee-au-coronavirus-touche-des-enfants

https://picsociety.uk/wp-content/uploads/2020/04/PICS-statement-re-novel-KD-C19-presentation-v2-27042020.pdf

https://www.lefigaro.fr/demain/sante/une-maladie-peut-etre-liee-au-coronavirus-touche-des-enfants-au-royaume-uni-et-en-france-20200428

Article :

Coline Vazquez avec AFP / Le Figaro