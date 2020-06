Tricastin : vers un Fukushima français ? [Vidéo]

Time : 34 mn 58 / [1/1]

« Il y a 1,9 million de personnes qui vivent dans un rayon de 80 kilomètres autour de cette centrale donc imaginez en cas d’accident. On est dans une région extraordinaire, on veut y vivre, on est bien, on ne veut plus avoir cette menace sur nos têtes en permanence. »

« 40 ans ça suffit, débranchez la centrale nucléaire du Tricastin ! »

La formule claque sur les banderoles des anti-nucléaires rassemblés dans trois villes. A Lyon, Paris et Pierrelatte, à l’occasion de l’anniversaire du premier réacteur du Tricastin, des représentants des collectifs et associations écologistes sont venus protester contre un éventuel prolongement de son activité.

Le Média était sur place.

Ils sont venus se rassembler simultanément, à Paris devant le siège d’EDF, à Lyon devant les locaux de la division territoriale de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et à Pierrelatte devant la centrale nucléaire.

Une quinzaine de personnes, représentant chacune un collectif, une ONG ou une association, se retrouvent sur chaque site pour prendre de surprise les autorités et exiger l’arrêt du réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin. Vieille de 40 ans, elle est la première à avoir fait l’objet d’une quatrième visite décennale de l’ASN.

Ces rassemblements coïncident avec l’audition de l’ASN, qui présente à l’Assemblée Nationale les conclusions de son rapport annuel 2019. Le gendarme du nucléaire est revenu sur sa visite des installations du Tricastin et rappelle qu’il existe un risque spécifique lié aux tremblements de terre.

Ce risque, l’ASN l’exprimait déjà dans ses précédents documents, écrivant que « s’agissant de la digue protégeant la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a mis en évidence, en 2017, un risque de rupture d’une de ses parties en cas de séisme de niveau SMS (Séisme Maximum de Sécurité). L’inondation en résultant pouvait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale du Tricastin et aurait rendu particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes. » Des craintes qui poussent l’institution à exiger d’EDF le renforcement de la digue.

Sauf qu’il n’y a pas que les séismes qui menacent la sécurité du site nucléaire

La centrale du Tricastin, qui produit 5% de l’électricité du parc nucléaire français, est pointée du doigt pour sa vétusté et une mauvaise maintenance. Plusieurs enquêtes mettent en évidence des fuites, notamment du tritium. Des doses infimes de ce radioélément sont présentes à l’état naturel. Or là, ce sont des doses plus importantes, reversées par la centrale, que détectent des experts de la radioécologie dans l’environnement Tricastin.

Autant d’éléments motivent les écologistes à exiger l’arrêt du plus vieux réacteur Tricastin. Mais leurs revendications semblent inaudibles dans un climat tendu où les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG) chargées de la protection des installations nucléaires sont intervenues lors du rassemblement devant la centrale.

Ces unités de contre-terrorisme sous contrôle tactique du GIGN ont même empêché les journalistes, dont Le Média, de réaliser des images de l’action ou des interviews sur place.

Contacté par Le Média, EDF n’a pas répondu à nos sollicitations.

