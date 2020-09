Japon : des WC publics transparents en plein Tokyo [Vidéos]

Le concept coloré imaginé par l’architecte Shigeru Ban permet aux utilisateurs de vérifier, avant d’y entrer, la propreté des lieux et l’absence d’intrus.

Time : 1 mn 08 / [1/2]

Au Japon, une expérimentation est lancée : des WC publics transparents en plein Tokyo. Le but ? Donner une meilleure image des toilettes dans la capitale…

Une fois à l’intérieur, les murs transparents des toilettes deviennent opaques

Installées dans un parc de Tokyo, ces toilettes gratuites doivent permettre aux passants de s’assurer de la propreté et de la disponibilité de lieux d’aisances en toutes circonstances.

Le mont Fuji, les forêts de bambou de Sagano, les prochains Jeux Olympiques en 2021 et… des toilettes publiques transparentes. Si le Japon, et notamment sa capitale Tokyo, regorgent de sites incontournables à visiter ou à contempler, le pays du Soleil Levant sait aussi faire parler de lui pour des dispositions surprenantes. Parmi celles-ci, ces lieux d’aisances publics exposés aux regards.

Transparent et opaque à la fois

Carrées, affublées de couleurs criardes et surtout translucides, ces toilettes d’un nouveau genre et utilisables par tous sont installées dans trois parcs de la capitale nippone depuis le 5 août dernier.

Elles ont été conçues par l’architecte tokyoïte Shigeru Ban. Loin de vouloir favoriser un quelconque voyeurisme déplacé, ce lauréat du prix Pritzker (considéré comme le « Prix Nobel d’architecture ») a construit ces commodités avec un verre « intelligent » qui assure l’intimité de tous : transparente, la vitre devient automatiquement opaque lorsqu’un utilisateur rentre à l’intérieur et verrouille la porte. Ouf !

« Il y a deux choses qui nous préoccupent lorsque nous entrons dans les toilettes publiques, surtout celles qui se trouvent dans un parc. La première est la propreté, et la seconde est de savoir si c’est occupé », détaille sur son site internet Shigeru Ban. « Le verre opaque permet aux utilisateurs de vérifier de l’extérieur la propreté des lieux rapidement et de savoir si quelqu’un utilise déjà les toilettes. »

Il fallait y penser. Ingénieux à plus d’un titre, ces cabinets nouvelle génération s’illuminent également la nuit afin d’être rapidement repérés.

Le « Tokyo Toilet Project »

La mise en place de ces « pipi-rooms » pas banales s’inscrit dans le projet « The Tokyo Toilet ». Il est mené par la très sérieuse Nippon Foundation, une organisation privée à but non-lucratif, qui finance des projets philanthropiques. Le but est de construire de nouvelles toilettes publiques à 17 endroits différents dans le quartier de Shibuya à Tokyo.

Le Japon est connu comme l’un des pays les plus propres du monde . Même les toilettes publiques ont un niveau d’hygiène plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Cependant, leur utilisation au Japon est limitée en raison des stéréotypes selon lesquels elles seraient « sombres, sales, malodorantes et effrayantes ». Pour l’instant seul trois sites sont opérationnels.

Les prochains le seront au cours de l’année 2021. L’objectif ? Tendre vers une société nippone plus inclusive. Ces toilettes publiques ont été conçues par 16 grands créateurs, et utiliseront une technologie avancée afin de les rendre accessibles à toutes les personnes de la société, « sans distinction de sexe, d’âge ou de handicap », précise la fondation dans un communiqué.

Time : 5 mn 03 [Vostvfr] / [2/2]

Article :

Édouard Lamort / Ouest France

Vidéo :

[1] Japon : des toilettes publiques transparentes testées à Tokyo – Franceinfo / Dailymotion

[2] Transparent Toilets In Tokyo – Ryu Tokyo / YouTube

Photo :

Pour illustration

