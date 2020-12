L’inhibition de l’action – Pr Henri Laborit [Vidéos]

Time : 6 mn 38 / [1/3]

En vidéo, l’expérience citée dans le livre « L’Inhibition de l’action » (1979).

Synopsis :

L’animal qui peut réagir par la fuite ou par la lutte ne développe pas de troubles organiques. L’animal qui ne peut ni fuir ni lutter se trouve en inhibition de son action et présente des perturbations pathologiques.

Il en est de même pour l’être humain. Dès qu’il se trouve enfermé, coincé dans une situation sans issue et qu’il ne peut réagir par la fuite ni l’attaque il se trouve dans une situation qui provoque des symptômes plus ou moins importants selon son état de santé physique et psychique antérieur et la durée de la situation.

Pr Henri Laborit (1914-1995)

Biographie succincte :

Henri Laborit est un médecin chirurgien et neurobiologiste. Il est également éthologue (spécialiste du comportement animal), « eutonologue », selon sa propre définition (spécialiste du comportement humain) et philosophe.

Il s’oriente par la suite vers l’étude des mécanismes liés au stress. En 1958, il crée le laboratoire d’eutonologie. Il y travaille avec son équipe à l’hôpital Boucicaut.

Il est le premier à mettre l’accent sur le système inhibiteur qui se révélera si important pour la compréhension du cerveau, du stress et de la dépression comme pour la « programmation robotique ». Aux systèmes de punition et récompense, d’aversion et d’attirance connus depuis Aristote comme fondement de l’apprentissage, il ajoute en effet le système d’inhibition de l’action, les mécanismes biologiques de l’inhibition « quand vous ne pouvez ni vous faire plaisir, ni fuir, ni lutter » s’articulant avec les mécanismes de domination. Les conséquences pathologiques de cette inhibition de l’action permettront de comprendre comment le stress devient destructeur lorsqu’on ne peut agir, lorsque toute fuite est devenue impossible et qu’il ne reste plus qu’à subir passivement. On peut y voir un fondement biologique de notre besoin d’autonomie, voire d’une démocratie participative. Henri Laborit ne se privait pas de critiquer les hiérarchies au nom du stress qu’elles faisaient subir aux dominés, n’hésitant pas à tirer les conséquences politiques de la découverte de l’origine sociale des perturbations biochimiques, ce qui n’était pas du goût de l’époque.

En 1989, il accepte la présidence de l’Institut de Psychosomatique de Turin. La même année et jusqu’en 1992, il occupe une chaire de professeur à l’Université Européenne de Lugano en Suisse Italienne.

Vidéo explicative sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis depuis mars 2020 par l’État et les médias mainstream. Dans cet épisode, Philippe Bobola (conférencier, anthropologue, physicien et psychanalyste) nous explique le lien étroit entre l’inhibition de l’action & la crise sanitaire du Covid-19. Pourquoi la situation actuelle nous empêche de réfléchir et d’être lucide ? Pourquoi nous priver de nos libertés nous met en inhibition de l’action et quelles sont les conséquences psychologiques et physiologiques ?

Le stress, indispensable à la survie, devient pathogène dès lors qu’il envahit la vie quotidienne. Depuis plus de trente ans, Robert Sapolsky étudie les conséquences du stress sur les primates dans une colonie de babouins du Masaï-Mara, au Kenya. Ainsi les babouins, peu menacés par les prédateurs et qui ont facilement accès à la nourriture, ont beaucoup de temps libre pour se harceler les uns les autres. Les subalternes, soumis à un stress permanent, souffrent d’une tension artérielle et d’un rythme cardiaque élevés. Michael Marmot, universitaire londonien, a mené une étude semblable sur 28 000 agents de la fonction publique. Il est arrivé au même constat : plus l’individu est bas dans la hiérarchie, plus son risque de développer des pathologies mortelles en raison du stress est élevé.

